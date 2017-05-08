Perezida mushya wa Caf yanze gufata umushahara
Ahmad, Perezida mushya w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika, Caf, yanze kwakira umushahara agenerwa n'iri shyirahamwe.
Yagize ati: "Nanze umushahara wa Caf kubera impamvu imwe yoroshye yuko uyu mushahara udakurikije amategeko".
"Imishahara y'abakozi ba Caf bose, guhera ku bayobozi n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru ndetse na Perezida, yose ntabwo inyuze mu mucyo".
Ahmad, Umunyamadagascari w'imyaka 57 y'amavuko, yagiranye inama ze za mbere n'abayobozi bakuru ba Caf kuri uyu wa mbere, mbere yuko haba inama rusange y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, Fifa, ku wa kane ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu.
Zimwe mu ngingo nkuru zizigirwa muri iyo nama rusange ni uburyo bwo kuvugurura Caf.
Ugutorwa kwa Ahmad mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka kwasoje ingoma y'Umunyakameruni Issa Hayatou wari umaze imyaka 29 ayobora Caf.
Ahmad yagize ati: "Ukuvugurura k'ubuyobozi ni ikintu cy'ingenzi cyane - buri wese agomba kumenya ibiri gukorwa".
"Mbere na mbere tugomba kuvugurura uburyo bw'imiyoborere mbere yuko amavugurura atangira".
Ahmad, ufite izina rimwe gusa, avuga ko hari akazi kenshi ko gukora - mu nzego nyinshi - kugira ngo Caf ikore "nkuko byakagombye".
Yongeyeho ati: "Birambabaje kubabwira ko igihe nari umwe mu bagize inama nyobozi ya Caf nta vangura ry'ubutegetsi ryariho - ubucamanza, inama nyobozi, n'inama rusange - kandi tugomba kubahiriza ubwigenge rwa buri rwego".
"Hari akamenyero ko kwikubira ububasha bikorwa n'inama nyobozi".
"Igomba gusubirwamo ikavugururwa n'amategeko mashya ya Caf kugira ngo buri wese yibande ku kazi ashinzwe".
Ahmad yanagaragaje impungenge kuburyo irushanwa rya mbere rya Caf rizwi, ari ryo igikombe cy'Afurika cy'ibihugu, avuga ko hari impungenge zikomeye ko iri rushanwa rishobora kuzaburizwamo na shampiyona y'Afurika ihuza amakipe y'ibihugu agizwe n'abakinnyi bakina imbere mu bihugu izwi nka CHAN.
Avuga ko bitewe n'izo mpungenge, habazaho kuvugura amarushanwa yose ya Caf, kandi kubera iyo mpamvu, hazabaho inama nyunguranabitekerezo iziga kuri ayo marushanwa.
Yagize ati:
"Inama nyunguranabitekerezo izahurirwamo n'abahagarariye umupira w'amaguru nyafurika kugira ngo twigire hamwe icyo tuzakora kuri aya marushanwa - igikombe cy'Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakinira imbere mu bihugu, CHAN, amarushanwa y'ingimbi n'amarushanwa y'abagore".
By'umwihariko, Ahmad yavuze ko afite amashyushyu yo gukemura ikibazo kijyanye n'igabanuka rw'abafana ku bibuga, ndetse n'ikibazo cy'abakinnyi bakomeje kurushaho kugirana ibibazo n'amakipe bakinira mu gihe hari amarushanwa ku rwego rw'Afurika.
Yongeyeho ati:
"Turasabwa kwita ku kibazo cyabo. Tugoba gukora kuburyo amarushanwa nyafurika atabangamira akazi kabo".
"Rero ibyo byose tuzabisubiramo hanyuma dufate umwanzuro unogeye buri wese kugira ngo iri rushanwa rihabwe agaciro nanone kandi abakinnyi baryitabire byisumbuyeho ndetse ryitabirwe cyane muri Afurika".
Ahmad yanavuze kukongerera ubushobozi ba perezida b'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu, abita "urwego rwigenga" - kandi "bagomba gufata imyanzuro ikomeye irebana na Caf".
Ahmad yasezeranyije gutegura indi nama rusange mu gihe cya vuba kugira ngo hashyirwe mu bikorwa impinduka zifujwe.
Yanavuze ko ashaka kureba uburyo bwo kongera gushora imari ya Caf mu gufasha iterambere ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Afurika, ashimangira ko "Caf ntiriho ngo ikorere amafaranga yo kwiteza imbere yo ubwayo".