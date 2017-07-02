Manny Pacquiao: Jeff Horn yatsindiye umudari wa WBO mu mujyi wa Brisbane
Jeff Horn, wahoze ari umwarimu yatunguye Manny Pacquiao amutsinda mu mukino w'iteramakofi ku mudari wa WBO i Brisbane.
Nyuma y'umukino, abasifuzi batatu batanze amanota ku buryo bwa 117-111, 115-113, 115-113 kuri uyu mugabo wo muri Australiya w'imyaka 29 ku mukino waberaga ahitwa Lang Park.
Manny Pacquiao w'imyaka 38 yagize ati:
"Iki ni icyemezo cy'abasifuzi, ndacyubaha."
Pacquiao wo muri Filippine, ufite imidari umunani y'isi, ubu amaze gutsindwa inshuro enye mu munani aheuka gukina.
Horn yari afite amashagaga cyane kuva inzogera yo gutangiza umukino, n'ubwo ingumi za Pacquiao z'akaboko k'ibumoso zamuhaye amanota.
Horn umaze gutsinda imikino 17 anganya inshuro imwe mu mikino 18, yateje Pacquiao ibibazo cyane ndetse amukomeretsa ku maso yombi.
pacquiao ufite inararibonye cyane mu mukino w'iteramakofi yamwigaranzuye atsinda icyiciro cya cyenda cy'umukino ariko Horn atsinda icya cumi.
Abarwanyi bombi bari bamaze kunanirwa mu gice cya nyuma, bituma amakofi akomeye Horn yateye Pacquiao mu bice bya mbere by'umukino, amufasha kubona amanota ahagije yo gutsinda umukino.
Jeff Horn ni muntu ki?
Horn, uhimbwa "The Hornet", yakuriye i Brisbane atangira gukina mu kigo cy'iteramakofi mu myaka 11 ishize, ashaka kwiga uburyo bwo kwirwanaho.
Igihe yari ari mu masomo yo kubona impamyabumenyi ye, yageze muri kimwe cyane kane cy'amarushanwa y'imikino ya Olempike y'i London muri 2012, aza kuba umukinnyi wabigize umwuga mbere yo gutangira umukino we wa mbere muri 2013.
Horn, wari umaze igiye yigisha abanyeshuri ku ishuri rya Pallara State School mu mujyi wa Brisbane, yajyaga ahabwa igihembo gito cyane nk'amadolari 2.000 yo muri Asutraliya.
Amakuru aravuga ko ubu yatsindiye igihembo cy'akayabo k'amadolari 500.000 nyuma y'umukino yatsinzemo Pacquiao.