Mourinho ngo ntazohereza akazi muri Man Utd

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umugwi Manchester United w'umumenyereza Jose Mourinho wanganije na Liverpool ku munsi wa gatandatu 0-0

Umumenyereza w'umugwi Manchester United Jose Mourinho yavuze ko atabona ko azorangiriza umwuga wiwe muri uwo mugwi wa Premier Legue.

Uwo munya Portugal w'imyaka 54 ari mu mwaka wa kabiri amenyereza amashetani atukura "Red Devils", ntarigera amara imyaka ine mu mugwi umwe mu migwi indwi amaze gukoramwo.

Avugira kuri televiziyo y'Ubufaransa, Mourinho yavuze ko Paris St-Germain ari umugwi utey'igomwe.

"Ndacari umumenyereza ahura n'ingorane, ariko afise ivyipfuzo, hamwe n'ukurondera gukora bishasha," niko Mourinho yavuze.

Uwo mumenyereza yigeze gukorana na Chelsea, Real Madrid, Inter Milan na Porto yabwiye TF1's Telefoot: "Sinibaza, oya, ndazi neza ko ntashobora guhereza umwuga wanje hano."

Abajijwe ko ashaka kuvuga Manchester United, Mourinho yagize ati: "Ego."

Mourinho yatsinze amahiganwa EFL Cup na Europa League umwaka wa mbere ari Old Trafford, yavuze ko umuhungu wiwe aheruka kuraba urukino rwa PSG.

"Kubera iki Paris? Kubera ko hari ibintu bihambaye. Bisize ubwenge, biryoshe, urwaruka, birahimbaye," niko yabandanije avuga.