Stoke City ibaye iya kabiri ivuye muri Premier League uno mwaka

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Kurt Zouma ni umwe mu bakinyi bazimvye bari bazanywe ngo bazanzamure Stoke

Imyaka cumi Stoke City yari imaze mu ciciro ca mbere Primer League mu mupira w'amaguru mu Bwongereza iherahejwe n'ugutsindwa 2-1 na Crystal Palace.

Abafana ba Stoke yariko ikinira iwayo, basohotse ikibuga ca Bet365 banyaruka cane igihe Patrick van Aanholt yinjiza ic'intsinzi, nyene ikipe ya Stoke, Peter Coates abirabana agahinda kenshi.

Ariko urukino rwari rwatanguye neza cane kuri Stoke yari yakiriye Palace.

Umumenyereza Paul Lambert, yazanywe mu kwa mbere ngo azanzamure Stoke, yiginye birakomera igihe Xherdan Shaqiri yinjiza kufra zinza cane imbere y'uko igice ca mbere gihera.

Ariko James McArthur yaciye mu ryahumye ab'inyuma ba City yinjiza ico kwishura, imbere y'uko Van Aanholt asatira Ryan Shawcross akinjiza ica kabiri camanuye Stoke City mu ciciro ca Championship.