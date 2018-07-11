Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Mahrez yavuze ko uburyo Manchester City yitwaye mu mwaka ushize ari byiza cyane

Manchester City yaguze Umunyalgeria Riyad Mahrez ukina imbere ku ruhande kuri miliyoni 60 z'amapawundi, ikuraho ityo agahigo k'amafaranga menshi yari yarigeze igura umukinnyi.

Mahrez w'imyaka 27 y'amavuko yashyize umukono kuri kontaro y'imyaka itanu agiye kumara akinira Manchester City.

Abaye uwa mbere Manchester City iguze kuva yatwara igikombe cya shampiyona ya Premiere League cy'umwaka ushize w'imikino.

Mu kwezi kwa mbere, Manchester City yikuye mu masezerano yo kumugura bitewe no gucyerererwa kw'ikipe ya Leicester yakiniraga.

Mahrez yavuze ko uburyo Manchester City ikina bumunogeye ndetse avuga ko ashaka kuba umwe mu bagize ikipe "iri guhindura imikinire y'umupira wo mu Bwongereza."

Mahrez yagize ati:

"Ubwo nabaga nyireba ikina mbirebera kure byanezezaga."

Yongeyeho ati:

"Pep Guardiola ashishikajwe no gukina umupira w'amaguru wo gusatira, kandi uburyo City yitwaye mu mikino ishize ya vuba ni byiza cyane."

"Ntekereza ko tuzashobora gutwara ibikombe mu myaka iri imbere kandi nizeye ko imikinire yanjye nayo izatera imbere ntozwa na Pep."

Mu mwaka w'imikino wa 2015-2016, Mahrez yatowe nk'umukinnyi witwaye neza muri shampiyona ya Premiere League.

Avuye muri Leicester amaze kuyitsindira ibitego 48 mu mikino 179 yakinnye.

Ubuyobozi bwa Leicester bwavuze ko Mahrez "yari yarashoboye kwigarurira imitima [y'abafana] kubera imikinire ye" mu gihe cy'imyaka ine n'igice yari amaze muri iyi kipe.