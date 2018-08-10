Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umukinnyi Paul Pogba wa Manchester United ari mu bajya bakinisha umutwe

Bamwe mu mpuguke zikomeye ku isi mu bijyanye n'ibikomere by'ubwonko, basabye ko gutera umupira n'umutwe byagabanywa mu mupira w'amaguru ndetse bigacibwa burundu ku bakinnyi batarageza ku myaka 18 y'amavuko.

Muganga Bennet Omalu yavumbuye indwara karande yibasira ubwonko.

Iterwa no guhungabana bya hato na hato by'umutwe.

Dogiteri Omalu yagize ati:

"Ni ibintu bitumvikana ukuntu ushaka guhagarika ikintu kivuduka cyane ugakoresha umutwe."

Yongeyeho ati:

"Nizeye ko kera kabaye, mu mupira w'amaguru w'ababigize umwuga, dukeneye kugabanya gukinisha umupira umutwe. Ni bibi cyane."

Anagira n'ikiganiro cya BBC Radio 5 live, yongeyeho ati:

"Nta mwana uri munsi y'imyaka 18 y'amavuko wagakwiye gukinisha umupira umutwe."

"Ndabizi ko bikomeye ku bantu benshi kubireka ariko ubumenyi bwa siyansi bugenda butera imbere. Tujyana n'ibihe. Umuryango mugari tubamo urahinduka. Igihe kirageze ngo duhindure bumwe mu buryo dukoresha."

Iperereza ryakozwe ku cyateye urupfu rwa Jeff Astle wahoze akinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse n'ikipe ya West Brom, ryanzuye ko yazize guhungabana k'ubwonko kwatewe no gukinisha umutwe imipira y'amaguru y'uruhu iremereye.

Yitabye Imana mu mwaka wa 2002, afite imyaka 59 y'amavuko. Yari amaze imyaka igera ku 10 arwaye, nyuma yo gukina umupira w'amaguru imyaka 18.