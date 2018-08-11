FIFA yahagaritse Kalusha Bwalya mu gihe cy'imyaka ibiri
Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, FIFA, ryahagaritse Umunyazambia Kalusha Bwalya mu gihe cy'imyaka ibiri.
Iki cyemezo cya FIFA kije gikurikira iperereza yakozweho ku mubano we n'undi wahoze ari umutegetsi muri FIFA akaza guhagarikwa, Umunya-Qatar Mohammed Bin Hammam.
Bwalya yigeze kuba umukinnyi wahize abandi mu mupira w'amaguru muri Afurika.
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FIFA yatangaje ko iri perereza ryasanze Bwalya yarakiriye impano - ibintu binyuranye n'amategeko y'imyitwarire agenga FIFA.
Mu itangazo yasohoye, Bwalya yavuze ko "nta cyaha" yakoze ndetse asezeranya ko agiye guhangana na FIFA "kubura hasi kubura hejuru" kugira ngo agaragaze ko ari umwere.
FIFA yatangaje ko muri icyo gihe cy'imyaka ibiri, Bwalya ahagaritswe mu "bikorwa byose bijyanye n'umupira w'amaguru (mu buyobozi,..cyangwa ahandi) haba ku rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga."
Bwalya wigeze kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Zambia akaba n'umutoza w'ikipe y'iki gihugu, asanzwe ari mu bagize inama nkuru y'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika.