Umunyespanye Lozano Riba David yegukanye agace ka 7 muri Tour du Rwanda
Umunyespanye Lozano Riba David ni we wegukanya agace ka 7 k'isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda.
Lozano ukinira ikipe ya Novo Nordisk yo muri Amerika, yageze i Kigali akoresheje amasaha 2 n'iminota 46 n'amasegonda 18. Rwari urugendo rwa kirometero 107 rwaturutse mu mujyi wa Musanze mu majyaruguru y'igihugu.
Nubwo Lozano yatwaye aka gace ka 7, ntacyo byahinduye ku bihe byiza by'isiganwa muri rusange bifitwe na Mugisha Samuel w'ikipe y'u Rwanda ucyambaye umwenda w'umuhondo.
- Bereket Desaleign niwe yegukanye agace ka 6 ka TDR
- Julian Hellmann niwe yatsinze agace ka 5 ka Tour du Rwanda
- Agace ka 3 ka Tour du Rwanda katsinzwe na Herman Julian
Mugisha Samuel arusha umukurikiye Jean Claude Uwizeye amasegonda 21.
Ku cyumweru, isiganwa rizasoreza i Kigali mu rugendo ruzazenguruka mu bice bitandukanye, bakazazenguruka ibirometero 82.