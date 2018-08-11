Image caption Umunyespanye Lozano akinira ikipe ya Novo Nordisk yo muri Amerika

Umunyespanye Lozano Riba David ni we wegukanya agace ka 7 k'isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda.

Lozano ukinira ikipe ya Novo Nordisk yo muri Amerika, yageze i Kigali akoresheje amasaha 2 n'iminota 46 n'amasegonda 18. Rwari urugendo rwa kirometero 107 rwaturutse mu mujyi wa Musanze mu majyaruguru y'igihugu.

Nubwo Lozano yatwaye aka gace ka 7, ntacyo byahinduye ku bihe byiza by'isiganwa muri rusange bifitwe na Mugisha Samuel w'ikipe y'u Rwanda ucyambaye umwenda w'umuhondo.

Mugisha Samuel arusha umukurikiye Jean Claude Uwizeye amasegonda 21.

Ku cyumweru, isiganwa rizasoreza i Kigali mu rugendo ruzazenguruka mu bice bitandukanye, bakazazenguruka ibirometero 82.