Uwahoze ari icegera c'umukuru wa FIFA yaciriwe igipfungo c'imyaka icenda mw'ibohero

  • 30 Ukw’umunani 2018
Napout yari yagumye ahakana ivyo yagirizwa avuga ko ayo mahera yava mu rudandaza rwiwe.
Image caption Napout yari yagumye ahakana ivyo yagirizwa avuga ko ayo mahera yava mu rudandaza rwiwe.

Uwahoze ari icegera c'umukuru wa FIFA yaciriwe gupfungwa imyaka icenda mw'ibohero muri Amerika yagirizwa igiturire co muri iryo shirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru.

Juan Angel Napout wo mu gihugu ca Paraguay yahamwe n'icaha co kwakira imiliyoni n'imiliyoni z'amadolari y'igiturire.

Iyi ngingo ifashwe inyuma y'imyaka ine y'igifungu yaciriwe uwahoze arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Brezil Jose Maria Marin na we nyene yahamwe n'icaha nk'ico.

Bose bahamwe n'icaha co kwakira igiturire c'amakompanyi akomakomeye yimenyekanisha abicishije mw'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA.

Ibindi bisa n’ibi