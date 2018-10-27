Pep Guardiola asanga amakipe atanu ari yo ari guhatanira igikombe cya Premier League
Nyuma y'imikino icyenda, Pep Guardiola, umutoza wa Manchester City, avuga ko igikombe cya shampiyona ya Premier League yo mu Bwongereza cy'uyu mwaka kiri guhatanirwa n'amakipe atanu.
Umutoza Guardiola asanga amakipe ya Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal na Tottenham ari yo ari guhatanira igikombe cya Premier League uyu mwaka.
Manchester City, ifite igikombe cya Premier League cy'umwaka ushize, ni yo iri ku mwanya wa mbere by'agateganyo, ikaba inganya amanota na Liverpool itaratsindwa umukino n'umwe kugeza ubu.
Chelsea, Arsenal na Tottenham - izakina na Manchester City ku wa mbere - zikayigwa mu ntege, aho izirusha amanota abiri.
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Ubwo yabazwaga niba abona amakipe atanu ariyo ari guhatanira igikombe cya shampiyona, Guardiola yasubije ati:
"Ibyo simbishidikanyaho na busa."
"Ikinyuranyo cy'amanota abiri gusa ni cyo kiri hagati y'amakipe atanu cyangwa atandatu. Birakaze. Tottenham buri gihe ihora iri hafi."
Umutoza Guardiola yongeyeho ko mu mwaka ushize w'imikino ikipe ye yitwaye neza mu mikino yombi bakinnye na Tottenham, ariko ko Tottenham ari ikipe yo "ku rwego rwo hejuru".