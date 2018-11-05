Uwufise ububasha kw’isanamu KING POWER Image caption Abakinnyi ba Leicester bitabiriye amasengesho yo mu idini rya Buddha yabaye ku cyumweru yo gusabira Vichai Srivaddhanaprabha

Abakinnyi b'ikipe ya Leicester City bari mu gihugu cya Thailand mu muhango wo gushyingura nyir'iyi kipe, wapfiriye mu mpanuka y'indege ye ya kajugujuju mu kwezi gushize kwa cumi.

Rutahizamu Jamie Vardy na kapiteni Wes Morgan ni bamwe mu bakinnyi bitabiriye amasengesho abera mu rusengero ruri mu murwa mukuru Bangkok, mu muhango wo gushyingura Vichai Srivaddhanaprabha.

Ni umuhango watangiye ku wa gatandatu, utangirana n'imigenzo yo mu idini rya Buddha yo koza umurambo, ukaba wakurikiwe n'imihango izamara icyumweru yo kugaruka ku byaranze nyakwigendera.

Indege ya kajugujugu Bwana Vichai yari arimo, yakoze impanuka hashize akanya gato ihagurutse ku kibuga King Power cya Leicester City, hari ku itariki ya 27 y'ukwezi gushize kwa cumi.

Bwana Vichai n'abandi bane bari kumwe bapfiriye muri iyo mpanuka.

Uwufise ububasha kw’isanamu KING POWER Image caption Abakinnyi barongera bitabire amasengesho kuri uyu wa mbere, mbere yo gusubira mu Bwongereza

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP/GETTY IMAGES Image caption Vichai Srivaddhanaprabha yaguze Leicester City mu mwaka wa 2010, ku giciro cya miliyoni 39 z'amapawundi

Abakinnyi ba Leicester City bakoze urugendo rw'indege rw'amasaha 12 berekeza muri Thailand, nyuma yo gutsinda Cardiff City 1-0 ku wa gatandatu.

Ni wo mukino wa mbere wo muri shampiyona ya Premier League bari bakinnye kuva nyir'iyi ikipe yapfa.

Uwufise ububasha kw’isanamu KING POWER Image caption Harry Maguire, myugariro w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza na Liecester City, ni umwe mu bakinnyi bagiye muri Thailand

Uwufise ububasha kw’isanamu KING POWER

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Ni umuhango uri kubera mu rusengero rwa Debsirindrawas i Bangkok

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Aiyawatt Srivaddhanaprabha, umuhungu wa nyakwigendera, ubwo yageraga ahari kubera umuhango wo gushyingura se, ku munsi wa kabiri wawo

Igikomangomakazi Sirivannavari Nariratana cya Thailand, na we yitabiriye umuhango wo gushyingura Bwana Vichai, ku munsi wa kabiri wawo.

Nusara Suknamai, Kaveporn Punpare, n'umupilote wa kajugujugu Eric Swaffer n'umukunzi we Izabela Roza Lechowicz, na bo bapfiriye muri iyo mpanuka y'indege yabereye ku kibuga King Power cya Leicester City.

Umuhango wo gushyingura Madamu Nusara wabaye ku wa gatandatu.

Uyu Nusara wari ufite imyaka 32 y'amavuko, yari umwe mu bakozi ba nyir'ikipe ya Leicester City. Yabaye igisonga cya Nyampinga wa Thailand mu mwaka wa 2005, ubwo yarushanwaga nk'uwaserukiye intara ya Bangkok.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Umuhango wo gushyingura Madamu Nusara wabereye mu ntara ya Pathum Thani, hanze gato y'umurwa mukuru Bangkok

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Somrueng Suknamai, nyina wa Nusara Suknamai, mu muhango wo gushyingura umukobwa we

Urwego rukora iperereza ku mpanuka z'indege rwo mu Bwongereza, rukomeje iperereza ryo kumenya icyateye iyo mpanuka y'indege yaguyemo nyir'ikipe ya Leicester City.