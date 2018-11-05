Abakinnyi b'ikipe ya Leicester City bari muri Thailand gushyingura nyir'iyi kipe
Abakinnyi b'ikipe ya Leicester City bari mu gihugu cya Thailand mu muhango wo gushyingura nyir'iyi kipe, wapfiriye mu mpanuka y'indege ye ya kajugujuju mu kwezi gushize kwa cumi.
Rutahizamu Jamie Vardy na kapiteni Wes Morgan ni bamwe mu bakinnyi bitabiriye amasengesho abera mu rusengero ruri mu murwa mukuru Bangkok, mu muhango wo gushyingura Vichai Srivaddhanaprabha.
Ni umuhango watangiye ku wa gatandatu, utangirana n'imigenzo yo mu idini rya Buddha yo koza umurambo, ukaba wakurikiwe n'imihango izamara icyumweru yo kugaruka ku byaranze nyakwigendera.
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Indege ya kajugujugu Bwana Vichai yari arimo, yakoze impanuka hashize akanya gato ihagurutse ku kibuga King Power cya Leicester City, hari ku itariki ya 27 y'ukwezi gushize kwa cumi.
Bwana Vichai n'abandi bane bari kumwe bapfiriye muri iyo mpanuka.
Abakinnyi ba Leicester City bakoze urugendo rw'indege rw'amasaha 12 berekeza muri Thailand, nyuma yo gutsinda Cardiff City 1-0 ku wa gatandatu.
Ni wo mukino wa mbere wo muri shampiyona ya Premier League bari bakinnye kuva nyir'iyi ikipe yapfa.
Igikomangomakazi Sirivannavari Nariratana cya Thailand, na we yitabiriye umuhango wo gushyingura Bwana Vichai, ku munsi wa kabiri wawo.
Nusara Suknamai, Kaveporn Punpare, n'umupilote wa kajugujugu Eric Swaffer n'umukunzi we Izabela Roza Lechowicz, na bo bapfiriye muri iyo mpanuka y'indege yabereye ku kibuga King Power cya Leicester City.
Umuhango wo gushyingura Madamu Nusara wabaye ku wa gatandatu.
Uyu Nusara wari ufite imyaka 32 y'amavuko, yari umwe mu bakozi ba nyir'ikipe ya Leicester City. Yabaye igisonga cya Nyampinga wa Thailand mu mwaka wa 2005, ubwo yarushanwaga nk'uwaserukiye intara ya Bangkok.
Urwego rukora iperereza ku mpanuka z'indege rwo mu Bwongereza, rukomeje iperereza ryo kumenya icyateye iyo mpanuka y'indege yaguyemo nyir'ikipe ya Leicester City.