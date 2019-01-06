Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Jose Mourinho yanse akazi yarondegwamwo na Benfica

Uwahora amenyereza Manchester United, Jose Mourinho yanse akazi ahawe n'umugwi Benfica, inyuma yaho wirukaniye Rui Vitoria muri ino ndwi. (Record - in Portuguese)

Chelsea yiteguye kuja mu masezerano y'imiliyoni 50 z'amapawundi (£50m) n'umukinyi w'imbere wa Paris St Germain aturuka muri Uruguay, Edinson Cavani w'imyaka 31. (Sunday Express)

Fulham iripfuza umusatirizi wa Liverpool, Divock Origi, kandi ikaba yiteguye gutanga imiliyoni 15 z'amapawundi (£15m) kuri uwo mukinyi w'imyaka 23 aturuka mu Bubiligi. (Sun on Sunday)

Bournemouth yavuze ko itazokwemera amahera ayariyo yose Chelsea yipfuza gutanga kuno kwezi, ku mukinyi w'imbere Callum Wilson w'imyaka 26. (Sunday Mirror)

Chelsea izokumbura umukinyi wo hagati Cesc Fabregas w'imyaka 31, "umwe mu bakinyi beza bakiniye mu Bwongereza imyaka myinshi" nkuko bivugwa n'umukinyi w'inyuma aturuka muri Brésil David Luiz. Uwo mukinyi aturuka mu gihugu ca Espagne yiteguriye kuja gukina muri Monaco.(Talksport)

Umumenyereza wa Atletico Madrid, Diego Simeone avuga ko ariko arihweza ukuntu yogumya umukinyi w'inyuma Diego Godin w'imyaka 32 aturuka mu gihugu ca Uruguay, arondegwa na Manchester United. (Sunday Express)

Uwundi mumenyereza wa kera wa United, David Moyes, yipfuza kuja kumenyereza umugwi wa Stoke City. (Daily Star Sunday)

Nyene umugwi wa Chelsea, Roman Abramovich yari kuba yaguze umugwi wa Arsenal hagufata aba Blues mu myaka 16 irangiye, ariko akaba yarabeshwe n'amabanki yo mu bu Swisi ko umugwi w'aba Gunners utagurishwa. (Sun on Sunday)

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Image caption Umumenyereza wa Arsenal Unai Emery mu rukino rwabahuje na Everton itariki 23/09/2018

Arsenal yatanguye ibiganiro na Barcelone mu ntumbero yo kuzana umukinyi wo hagati Denis Suarez, ikaba yizeye guha akazi uwo mukinyi w'imyaka 24 muri kuno kwezi kwa Mbere kwo guhererekana abakinyi. (Observer)

Ariko umumenyereza w'aba Gunners, Unai Emery arondera kandi umukinyi w'inyuma hamwe n'uw'imbere ku ruhande. (Mail on Sunday)

Inter Milan yaragiranye ibiganiro na Sampdoria ku bijanye n'umukinyi w'inyuma w'imyaka 22 aturuka muri Danemark, Joachim Andersen, yarondewe kandi na Tottenham. (Corriere dello Sport, via Inside Futbol)

West Ham iriko irondera guha akazi umukinyi wo hagati wa Inter Milan, Antonio Candreva w'imyaka 31. (Corriere dello Sport - in Italian)

Aston Villa yipfuza kuzana ku mukopo gushika mu ci umukinyi w'inyuma wa Leicester City, Christian Fuchs w'imyaka 32 aturuka mu gihugu ca Autriche. (Sunday Mirror)

Everton iriko irahiga umukinyi w'inyuma w'umugwi Atalanta, Gianluca Mancini w'imyaka 22, ngo irabe ko yopfundika amasezerano mu mpera z'ihiganwa ry'uno mwaka. (Sunday Mirror)

Bayern Munich yipfuza guha akazi umukinyi w'inyuma wo muri Amerika mu gisata ca U-20, Chris Richards yatanzwe ku mukopo n'umugwi FC Dallas, Bayern ikipfuza kuba iratanga £1.2m. (Goal)