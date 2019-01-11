Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Igihe Eden Hazard (hagati) yinjiza igitsindo ca mbere c'ihiganwa 2018-19 bahura na Newcastle

Chelsea iri mu biganiro vyo guha akazi umukinyi w'imbere wa Juventus na Argentina, Gonzalo Higuain ku mukopo gushika mu mpera z'ihiganwa - ariko uwo mugwi ukomeye wo mu Butaliyano ukaba wipfuza kumugurisha burundu. Uwo mukinyi w'imyaka 31 ariko arakina ku mukopo mu mugwi AC Milan. (Telegraph)

Umugwi w'aba Blues waranse amahera yatangwa na Barcelone ku mukinyi w'imyaka 30, William, mu masezerano yotumye uwo mugwi nawo uyiha umukinyi w'imbere Malcom w'imyaka 21, aturuka mu gihugu ca Brésil. (Telegraph)

Barcelone ishobora kuraba ingene yogurisha mu ci umukinyi Philippe Coutinho w'imyaka 26, mu ntumbero yo kugarukana mugenziwe aturuka muri Brésil akina imbere muri Paris St-Germain, Neymar w'imyaka 26. (Standard)

Bayern Munich iri mu biganiro n'umukinyi wo hagati wa PSG, Adrien Rabiot, vyavugwa ko yogiye muri Barcelone mu ci, igashobora guha akazi uwo mukinyi w'imyaka 23 akinira n'Ubufaransa muri kuno kwezi kwa Mbere. (Radio Montecarlo, via Express)

Umukinyi w'imbere ku ruhande mu mugwi w'Ubwongereza, Jadon Sancho w'imyaka 18, yipfuza kuguma muri Borussia Dortmund, naho hari amakuru avuga ko uwo mukinyi wa kera wa Manchester City yoba yipfuza kugaruka mw'ihiganwa rya Premier League. (Mail)

Everton iri mu migwi myinshi irondera guha akazi umukinyi w'imbere wa Chelsea n'Ububiligi, Michy Batshuayi, inyuma yaho amasezerano yo gukina ku mukopo mu mugwi wa Valence ahagarikiwe giturumbuka. (Telegraph)

Crystal Palace na Fulham bipfuza guha akazi Batshuayi. (Mirror)

Uwuhagarariye mu vyashara umukinyi wo hagati wa Watford Roberto Pereyra, avuga ko umumenyereza wa Chelsea, Maurizio Sarri yipfuza guha akazi uwo mukinyi w'imyaka 28 aturuka mu gihugu ca Argentine. (Mirror)

Umumenyereza wa Southampton, Ralph Hasenhuttl avuga ko umunyezamu w'Ubwongereza Fraser Forster w'imyaka 30, atari mu migambi yiwe. (Daily Echo)

Newcastle United yahambije Liverpool mu kurondera gutwara umukinyi wo hagati wa Trabzonspor, Abdulkadir Omur. Uwo musore afatwa nka Messi wo muri Turukiya. (Sun)

Umumenyereza w'Ubwongereza Gareth Southgate ariko ariyumvira kugarukana umunyezamu wa Burnley, Tom Heaton w'imyaka 32. (Mail)

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Liverpool yatsinze Roma 7-6 mu nkino zose itariki 22/05/2018

Umumenyereza wa Liverpool, Jurgen Klopp, yiyumvira kugumya umukinyi Origi w'imyaka 23 gushika mu mpera z'ihiganwa. (Liverpool Echo)

Umukinyi wo hagati wa Cagliari, Nicolo Barella afise intego yo kwanka kuja muri Chelsea kuno kwezi. Umumenyereza w'aba Blues, Maurizio Sarri yiteguriye gutanga imiliyoni 45 z'amapawundi (£45m) kuri uwo mukinyi wo hagati w'imyaka 21. (Tutto Mercato, via Talksport)

Umukinyi wo hagati wa Manchester United na Espagne, Juan Mata w'imyaka 30, avuga ko atazi aho kazoza kazomutwara mu gihe amasezerano yapfunditse mu mugwi Manchester United ahera mu ci. (AS - in Spanish)

Huddersfield yaramenyesheje ko irondera umukinyi w'imbere w'Ubuyapani, Shinji Okazaki w'imyaka 32, yanswe na Leicester City. (Sun)

Umumenyereza wa Watford, Javi Gracia yavuze ko ata mukinyi azofata muri kuno kwezi kwa mbere. (Independent)

Fulham iri mu biganiro n'umukinyi w'inyuma i buryo wa Bordeaux na Senegal, Youssouf Sabaly w'imyaka 25. (Sky Sports)

Aston Villa yipfuza guha akazi umukinyi w'inyuma i bubamfu wa Brentford n'Ubwongereza, Rico Henry w'imyaka 21, yakiniye umumenyereza wa Villa, Dean Smith, i Walsall no muri Brentford. (Birmingham Mail)

Perezida wa Benfica, Luis Filipe Vieira yipfuza kuvugana n'uwahora amenyereza Manchester United, Jose Mourinho, ngo amusabe kugaruka muhira amenyereze uwo mugwi. (A Bola - in Portuguese)

Ariko Mourinho yaranse gusubira mu gihugu ca Portugal. (Correia de Manha - in Portuguese)

Real Madrid iracipfuza kugarukana umumenyereza wa kera Mourinho ku kibuga Bernabeu, ariko Manchester United yoca isaba imiliyoni 10 z'amapawundi uwo mugwi wo muri Espagne igihe wosubira kumukoresha. (Sun)