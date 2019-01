Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images

Umukinyi wo hagati wa Chelsea Casc Fabrigas yimukiye muri Monaco, umugwi umenyerezwa n'uwo bahoze bakinana muri Arsenal - Thierry Henry, ku masezerano y'imyaka itatu n'igice.

Uwo munya Espagne w'imyaka 31 yari kizigenza wa Chelsea mw'ihiganwa ry'igikombe ca FA bahura na Nottingham Forest ku wa gatandatu, akaba yariyushe iryosozi igihe abarorerezi bariko baramukomera amashi inyuma y'ifirimbi ya nyuma.

Yagiye muri Chelsea avuye muri Barcelone mu 2014, akaba yakiniye Arsenal inkino 303 hagati ya 2003 na 2011.

Fabrigas yavuze ko kuja muri Monaco "umugambi mushasha" avuga ko "ari agateka gakomeye".

Yongeyeko ati:" Ndi ngaha ngo mfashe umugwi, sije nzobona ndatanguye. Ndanezerewe cane."

Monaco nta mafaranga yatenze kuri Fabrigas ariko iriha "amafaranga y'agasunuzo" Chelsea ajanye n'ingene azongenda yigenza.

Fabrigas yaratsindiye ibikombe 2 vy'ihiganwa ryo mu Bwongereza, ibikombe 2 vya FA n'igikombe ca League mu nkino 501 yakinye mu Bwongereza.

Uwufise ububasha kw’isanamu Instagram Image caption Ku rubuga ngurukanabumenyi Fabregas yavuze ko ari agateka kuja muri Monaco

Fabregas' English football highlights:

October 2003: becomes Arsenal's youngest player aged just 16 years and 177 days

December 2003: scores against Wolves in League Cup to become Arsenal's youngest goalscorer at the age of 16 years and 212 days

May 2005: FA Cup winner against Manchester United

May 2006: Champions League runner-up and named in Uefa team of the year

April 2008: wins PFA Young Player of the Year, also named in Uefa and PFA teams of the year

November 2008: named Arsenal captain

April 2010: named in PFA team of the year

March 2015: wins League Cup with Chelsea

May 2015: wins Premier League

May 2018: wins FA Cup after 1-0 victory over Manchester United