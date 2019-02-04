Umuvyimba wa Emiliano Sala warabutswe
Hari ikiziga cabonetse mu bisigarira vy'indege yari ireruye umukinyi Emiliano Sala n'umudereva wiwe David Ibbotson.
Abari mu bikorwa vyo kurondera basanze ibisigarira vy'indege yari ireruye umukinyi Emiliano Sala, munsi y'amazi ya Guernsey, inyuma y'indwi hafi zibiri babuze irengero ryiwe.
Ibice bitari bike vy'indege yarimwo uwo mukinyi, yazimanganye kuva kuwa 21/01/2019, vyabonetse ku munsi w'Imana.
Iyo ndege yari itwaye umusatirizi wa Argentine Sala yari afise imyaka 28, ari kumwe n'umudereva, David Ibbotson, yari afise imyaka 59, baturutse Nantes mu buraruko bushira uburengero bw'Ubufaransa, berekeza Cardiff aho Sala yari agiye guhanvya umugwi wa Cardiff City waheruka kumugura miliyoni cumi na zitanu.
Ubwato bwarungitswe bugasozwa hifashishijwe ubuhinga, butarinze gutwarwa n'umuntu, bwarungitse amasanamu yerekana ko mu bisigarira vy'iyo ndege vyabonetse munsi y'amazi harimwo ibisigarira vy'umuntu
Ikigo cafashije muri ukwo kurondera catangaje ko kigiye kuja ku ntambwe zikurikira, kikazokorana n'imiryango hamwe n'igipolisi.
Ico kigo kimenyesha kandi ko kigiye gusohora icegeranyo ca mbere cerekana uko ibintu vyagenze.
Nta cemezo co gukura ivyo bisigarira vy'indege munsi y'amazi kirafatwa kugeza ubu.
Umuhinga mu bijanye n'amazi yo mu mabahari David Mearns, yemeje ko ibisigarira vy'iyo ndege vyabonetse ku metero 63 munsi y'amazi, inyuma y'amasaha abiri gusa itanguye kuronderwa.
Akamo katewe n'ikigo ca Sala, katumye haboneka amafaranga angana na £324,000 ( ama euro 371,000) agenewe ico gikorwa co kumurondera.
Ubwato bw'umuhinga Mearns, bufatanije n'ubundi bwitwa Geo Ocean III, bwaciye bukwira mu mazi ku buringanire bwa kirometero kwadarato zine, mu buraruko bwa Guesmsey.
Ubwo bwato bwaciye burungika amasanamu bwafashe ku bisigarira vy'iyo ndege.
Inomero y'iparati y'iyo ndege iraboneka, icatangaje abari muri ico gikorwa co kurondera, cane cane akaba ari uko igice kinini c'iyo ndege kikiri hamwe, mu gihe bo bari biteze ko basanga aho ubunywenywe bwasanzariye.
Bwana Mearns yavuze ko yamaze kuvugana n'umuryango wa Sala yemera kubafasha kurondera, amaze kubona umubabaro wa mushiki w'uwo mukinyi Romina.
Avuga ko bashaka kugenda bakarondera iyo ndege kandi ko yanezerewe kubona vyarabaye.
Ngo haracari intambwe nyinshi muri ico gikorwa n'ubwo abantu bibaza ko habonetse inyishu.
Ariko rero arashima iyo ntambwe kuko ngo iyo indege itaba iraboneka irengero, umuryango wa Sala utari kuruhuka.
Hagati aho, umurwi Cardiff City wari waguze uwo mukinyi, uriko urategura ico wokora ku bizanwa n'abashaka gusezera ubwa nyuma uwo mukinyi Sala hamwe n'umudereva wiwe, birimwo amashurwe n'ibindi, bakabisiga hanze y'ikibuga cawo.
Ibintu bitari bike birimwo amashurwe, ibisakafu, imipira y'abakinyi, vyarakwiragije hirya no hino y'igishusho ca capitaine w'uwo mugwi Fred Keenor muri izi ndwi zibiri ziheze.
Umuvugizi wa Cardiff City avuga ko bazofata ingingo vuba.
Abantu benshi baragaragaje ikiroroge igihe ku munsi wa gatandatu, umugwi Cardiff City wakinira iwabo urukino rwabo rwa mbere kuva Sala abuzwe irengero.
Umukuru w'uwo mugwi, Neil Warnock, yavuze ko yiyumva ko umengo umugwi wiwe uri kumwe na Sala, igihe batsinda Bournemouth 2-0 mu rukino rwa Primier League