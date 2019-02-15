Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Juventus ihura na Monaco muri Champions League mu 2017

Juventus yahaye Liverpool imiliyoni 44 z'amapawundi hamwe n'umukinyi w'imbere aturuka muri Argentine Paulo Dybala w'imyaka 25, ngo ubahe umukinyi w'imbere ku ruhande Mohamed Salah w'imyaka 26. (Tuttosport, via Mail)

Arsenal iriko iritegurira kuzana umukinyi w'imyaka 19 wa Bayer Leverkusen, Kai Havertz, ngo asubirire umukinyi wo hagati Mesut Ozil w'imyaka 30. (Calciomercato, via ESPN)

Chelsea yizeye kugura umukinyi w'imbere aturuka muri Argentine Gonzalo Higuain w'imyaka 31, ku mahera ari munsi y'imiliyoni 36 z'ama euro bumvikanye na Juventus igihe yoba yemeye ko azobandanya abakinira. (ESPN)

Everton, Manchester United na Wolves bipfuza umukinyi w'imbere ku ruhande wa Porto na Algeria, Yacine Brahimi w'imyaka 29, azoba yidegemvya mu mpera za rino higanwa. (Correio da Manha - in Portuguese)

Tottenham ishobora gutanga Arsenal kugura umukinyi wo hagati wa AC Milan, Suso w'imyaka 25. Uwo mukinyi yahora muri Liverpool arondegwako imiliyoni 35 z'amapawundi. (Mirror)

Chelsea yiteguye kuriha imiliyoni 45 z'ama euro mu kugura umukinyi wa Benfica na Serbie, Luka Jovic w'imyaka 21, ariko arakina ku mukopo mu mugwi Eintracht Frankfurt. (Bild - in German)

Manchester United yipfuza ko umunyezamu aturuka muri Espagne David de Gea w'imyaka 28, hamwe n'umukinyi w'imbere w'Ubwongereza Marcus Rashford w'imyaka 21, bogirana amasezerano mashasha imbere yuko ihiganwa rirangira. (Goal)

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Edinson Cavani yigina igitsindo ahejeje kwinjiza bahura na Nice mu 2017

Umumenyereza wa kera w'Ubufaransa na Paris St-Germain, Laurent Blanc w'imyaka 53, yahaye ikiraka ikigo gikorera ku vy'umupira w'amaguru ngo kimufashe kurondrera akazi mw'ihiganwa rya Premier League. (Mirror)

Umukinyi wo hagati wa Manchester City n'Ubudagi Ilkay Gundogan w'imyaka 28, avuga ko azoreka amasezerano yiwe akarangira munyuma asabe gupfundika kwongegwa mashasha mu mugwi wa Etihad. (Bild, via Independent)

Umukinyi w'inyuma hagati muri Ajax, Matthijs de Ligt w'imyaka 19, yipfuza guhamvya mugenziwe wo mu gihugu ca Hollande Frenkie de Jong ari muri Barcelone, ivyo bikavugwa nuwo bakinana Andre Onana. (Goal)

Ariko Barcelone ntishobora kuronka amahera imiliyoni 75 z'amapawundi asabwa kuri De Ligt mu ci riza, ivyo bikagwiriza amahigwe Manchester City yipfuza kumugura. (Mail)

Inter Milan nta mugambi ifise yo kugurisha Mauro Icardi, naho uwo mukinyi w'imyaka 25 aturuka muri Argentine yakuwe ku bu kapitene. (Sky Sport, via FourFourTwo)

Umukinyi yahora kera mu ba Gunners, Marc Overmars avuga ko umunya Chili akina muri Manchester United, Alexis Sanchez w'imyaka 30, ashobora gusubira muri Arsenal ngo akemure ingorane ziherutse kumushikira. (ADN Deportes - in Spanish)