Ibinuganugwa mu mupira w'amaguru ku bakinyi n'abandi ku wa Mbere Zidane, Man Utd takeover, Dybala, Martial, Lingard
Uwahora amenyereza Real Madrid Zinedine Zidane azokwemera gufata umugwi wa Chelsea - asubirira Maurizio Sarri - ni yaramuka ahawe imiliyoni 200 z'amapawundi yo kugura abakinyi, umugwi ukemera guha umukinyi aturuka mu Bubiligi Eden Hazard w'imyaka 28 kontara nshasha. (Sun)
Igikomangoma ca Arabie Saoudite Mohammad bin Salman yipfuza kurangiza gutanga imiliyaridi 3.8 z'amapawundi ngo yigarurire umugwi Manchester United imbere yuko irindi higanwa ritangura. (Sun)
Umukinyi wo mu Bufaransa Anthony Martial w'imyaka 23, hamwe n'umukinyi w'Ubwongereza Jesse Lingard w'imyaka 26, bashobora gukina urukino rwa Premier League rwa Manchester United na Liverpool ku wa Mungu uza - nubwo abo bakinyi babiri b'imbere birukanywe indwi zibiri gushika kuri zitatu n'umumenyereza mfatakibanza Ole Gunnar Solskjaer. (Mirror)
Liverpool yiteguriye guheba umukinyi w'imbere wa Juventus Paulo Dybala kuberako uwo mugwi wa Serie A wipfuza gukoresha uwo mukinyi wa Argentine w'imyaka 25 mu kuzana mu Butaliyano umukinyi w'imbere w'aba Reds w'imyaka 26 Mohamed Salah. (Star)
Manchester United yemeye kuriha Tottenham imiliyoni 34 z'amapawundi igihe uwo mugwi wokwemera ko United imutwara mu ci riza. (Standard)
- Ibinuganugwa mu mupira w'amaguru ku wa Gatanu
- Agahembo k'umukinyi mwiza wa FIFA n'umupira w'inzahabu bitandukaniye kuki?
West Ham yitegurira kuzana umukinyi wa Manchester United w'imyaka 33, umunya Equateur akina inyuma Antonio Valencia igihe umunya Argentine akina inyuma Pablo Zabaleta w'imyaka 34, yoba ahisemwo kuja mu karuhuko k'iza bukuru mu mpera rya rino higanwa. (Mail)
Umukinyi w'inyuma wa Chelsea aturuka muri Danemark Andreas Christensen w'imyaka 22, yarahakanye ko yipfuza kuva i Stamford Bridge bitewe nuko adakinishwa kenshi na Maurizio Sarri. (Bold - in Danish)
Arsenal yiteguriye kugura umunyezamu wa Burnley w'imyaka 26 asamira n'Ubwongereza Nick Pope, atashoboye gusubira kuja ku rutonde rw'abatanguzwa inyuma yaho akomerekeye. (Sun)
Umukinyi w'imbere aturuka muri Brésil Neymar w'imyaka 27, ntiyiyumvira kuva muri Paris St-Germain, nkuko vyavuzwe na se - yabandanije avuga yuko "umupira w'amaguru ushobora guhinduka umwanya uwariwo wose". (Le Parisien - in French)
Imigwi ya Manchester United na Arsenal yipfuza umukinyi w'imbere wa Birmingham City, umwongereza Che Adams w'imyaka 22. (Mirror)
Uwahora amenyereza Manchester United, Chelsea na Real Madrid, Jose Mourinho ashobora kwemera kumenyereza umugwi wo muri Ligue 1 mu Bufaransa. (Bein Sports)
United yasubiye kuvuga ko irondera umukinyi wo hagati wa Portugal w'imyaka 21, Ruben Neves - ariko ikaba irindiriye ko Wolves igabanya amahera imiliyoni 100 y'amapawundi yamushizeko. (Express)