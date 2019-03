Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters

Imbaga y'abantu ku wa gatandatu yakoraniye mu mujyi wa Anchorage muri leta ya Alaska muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, mu muhango wo gutangiza ku nshuro ya 47 isiganwa ry'imbwa rizwi nka Iditarod Sled Dog race mu rurimi rw'Icyongereza.

Imbwa ziri mu makipe ziyobowe n'abashoferi, zirukanse mu mihanda irimo urubura, zitegura isiganwa nyirizina rya kilometero 1600 riva ahitwa Willow mu majyaruguru y'umujyi wa Anchorage, ryerekeza ahitwa Nome mu burengerazuba bwa Alaska.

Guhera kuri iki cyumweru, amakipe 14 y'imbwa ni yo yitabiriye iri siganwa. Izi mbwa zikaba zambukiranya imisozi ibiri ndetse n'uruzi rwa Yukon.

Mu myaka micye ishize, iri rushanwa ryakunze kutavugwaho rumwe kubera ibara ryaguye aho imbwa yakoresheje imiti yo kuyongerera imbaraga, bituma abaterankunga benshi b'iri rushanwa bahagarika inkunga yabo.

Iyo imbwa ziramutse zikomeretse cyangwa zikarwarira mu nzira, zisigwa ahantu haba hateganyijwe, aho zitabwaho ubundi zikoherezwa i Nome aho amatsinda y'abantu bazirukankisha bazifatira.

Nkuko bitangazwa n'umuryango ugamije ko abantu batunga inyamaswa mu buryo bushyize mu gaciro witwa People for the Ethical Treatment of Animals, imbwa zirenga 150 zimaze gupfira muri iryo siganwa, harimo imbwa yapfuye mu mwaka ushize wa 2018 n'eshanu zapfuye mu mwaka wabanje wa 2017.

Ikipe y'imbwa zitangira isiganwa iba igiye igizwe n'imbwa 16, ariko amategeko y'iri siganwa akaba avuga ko imbwa eshanu gusa ari zo zigomba gusigara ubwo ziba zigeze ku murongo wo kusorezaho isiganwa i Nome

Ubwo hitegurwaga umuhango wo gutangiza iri siganwa ry'imbwa, urubura rwatwaye mu makamyo kugira ngo rutwikire neza imihanda yo mu mujyi wa Anchorage.

Mu isiganwa ryo mu mwaka ushize wa 2018, imbwa zari zitwawe na Joar Leifseth Ulsom wo mu gihugu cya Norvège, ni zo zatsinze iryo siganwa. Zaryirutse mu minsi icyenda zikoresha amasaha 12, nuko ahembwa ibihumbi 50 by'amadolari y'Amerika.

Yari abaye uwa mbere udakomoka muri Amerika utsinze iryo siganwa mu myaka irindwi yari ishize. Hagati y'umwaka wa 2012 na 2018, Mitch Seavey n'umuhungu we Dallas ni bo basimburanaga mu gutsinda iryo siganwa.