Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Adebayor ntiyashoboye gufasha ikipe y'igihugu ya Togo kubona itike yo gukina imikino y'igikombe cy'Afurika yo muri uyu mwaka wa 2019

Rutahizamu Emmanuel Adebayor avuga ko kuri ubu ari gutekereza kuri ejo hazaza he mu ikipe y'igihugu ya Togo nyuma yaho iyi kipe inaniriwe kubona itike yo kwitabira imikino y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu y'uyu mwaka.

Ku cyumweru, Adebayor w'imyaka 35 y'amavuko yatsinze igitego mu mukino Togo yatsinzwe na Bénin ibitego 2-1 ikarangiza ari iya nyuma mu itsinda D.

Nyuma y'uwo mukino, yabwiye abanyamakuru ko agiye gusubira mu ikipe akinamo ya Istanbul Basaksehir yo muri Turukiya agatekereza kuri ejo hazaza he mu ikipe y'igihugu.

Yagize ati: "Nzatekereza ku cyo ejo hazaza ha vuba hanteganyirije".

"Natangiye gukinira ikipe y'igihugu mu mwaka wa 2000 none ubu turi mu mwaka wa 2019. Habayeho ibihe byiza n'ibibi - hari bimwe byo kwicuza ndetse hari n'ibyiza bitakwibagirana".

Yongeyeho ko nyuma y'uwo mukino wo ku cyumweru yagumanye umwambaro we yambara mu ikipe y'igihugu mu gihe uwo waramuka ubaye umukino we wa nyuma akiniye Togo, ngo asohoze isezerano yagiranye n'umukobwa we.

'Papa, umwambaro wanjye uri hehe?'

"Ikintu cy'ingenzi cyane kurusha ibindi ni uko nagumanye umwambaro wanjye n'amasogisi kuko nasezeranyije umukobwa wanjye w'imyaka umunani y'amavuko ko umwambaro wa nyuma nzambara mu ikipe y'igihugu ndetse no muri club [ikipe yindi akinira] yombi izaba ari iye".

"Yamaze kunyoherereza ubutumwa ambaza - 'Papa, umwambaro wanjye uri hehe?' kandi namaze kumubwira ko namaze kuwubika hano".

"Kuri ubu nta mpamvu yo kuvuga ku gusoza umwuga wanjye wo gukina umupira w'amaguru, ahubwo dukwiye kuvuga ku ntsinzwi ya Togo".

"Ni byo koko mbere y'uyu mukino [na Bénin] bamwe mu baturage ba Togo bavuze ko maze gusaza cyane".

"Ariko ndacyakina mu ikipe yo muri Turukiya aho ndi mu bakinnyi bahembwa neza cyane. Impamvu ni uko nkina neza kandi nkagira aho ngeza iyo kipe".

Mu bihe byashize, Adebayor yatangaje kenshi ko asezeye ku gukina mu ikipe y'igihugu, inshuro izwi cyane ikaba ari mu mwaka wa 2010 nyuma yaho imodoka ya bisi yari itwaye abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Togo igabiweho igitero mbere gato y'imikino y'igikombe cy'Afurika yabereye muri Angola.

Yakiniye Togo mu mikino irimo nk'iy'igikombe cy'isi cyo mu mwaka wa 2006 yabereye mu Budage ndetse no mu mikino y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu yo muri uwo mwaka no mu myaka ya 2002, 2013 na 2017.

Yakiniye kandi amakipe yo ku mugabe w'Uburayi nka Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham na Real Madrid.