Cameroun y'abari munsi y'imyaka 17 yabonye itike y’igikombe cy’isi

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Ubwo Cameroun yaherukaga gusa mu gikombe cy'isi cy'abari munsi y'imyaka 17 hari mu mwaka wa 2003

Ikipe y'igihugu ya Cameroun yari yabanje gutsindwa ariko iza gushobora gutsinda iya Maroc 2 -1 mu gikombe cy'Afurika cy'abari munsi y'imyaka 17 kiri kubera muri Tanzaniya, bituma ihita ibona itike y'igikombe cy'isi mbere y'andi makipe muri Afurika.

Iyi ntsinzi yatumye iyi kipe ibasha kugera muri kimwe cya kabiri cy'iri rushanwa, inafite umukino itarakina.

Mu mukino wa mbere muri iri rushanwa nyarurika, Cameroun yabashije gutsinda Guinea ibitego 2-0.

Amakipe ane agera muri kimwe cya kabiri cy'iri rushanwa ahita abona itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Brezili mu mpera y'uyu mwaka. Cameroun niyo ya mbere yo muri Afurika ibonye itike y'iki gikombe cy'isi cya 2019.

Mu mukino wabahuzaga na Maroc, iyi niyo yabanje kubona igitego ku munota wa 22 nyuma y'uko ba myugariro ba Cameroun banyereye mu kibuga cyari gitose maze Tawfik Bentayeb akabatsinda igitego.

Ku munota wa 73, Ismaila Seidou yarekuye ishoti ari mu nguni umunyezamu wa Maroc wari mu yindi ntiyabasha kuwufata amakipe aba aranganyije.

Mu minota ya nyuma, Achraf Ramzi, myugariro akaba na kapiteni wa Maroc, yashatse gucenga ari hafi y'urubuga rw'amahina maze Seidou amwambura umupira atsinda igitego cy'intsinzi ya Cameroun.

Cameroun ni inshuro ya kabiri izaba igiye mu gikombe cy'isi cy'abari munsi y'imyaka 17, nyuma y'icyo muri 2003 cyabereye muri Finlande aho yanganyije gatatu ntibitume irenga icyiciro cyo mu matsinda.

Kuva igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cy'abari munsi y'imyaka 17 cyatangira mu mwaka wa 1985, mu karere k'ibiyaga bigari ikipe y'igihugu yabashije kukigeramo ni iy'u Rwanda mu mwaka wa 2011 aho itarenze amatsinda, ndetse kugeza ubu ntirabasha gusubira muri iyi mikino.