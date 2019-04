Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Manchester United iri ku mwanya wa karindwi mu makipe yo muri Premier League amaze gukorera amakosa menshi mu gice cy'ikibuga cy'ikipe bahanganye muri uyu mwaka - Manchester City iri ku mwanya wa 15

Umutoza Pep Guardiola wa Manchester City yavuze ko yatunguwe n'ibyavuzwe na mugenzi we utoza Manchester United ko abakinnyi be bakwitegura kuvunagurwa n'aba City mu mukino uri bubahuze uyu munsi i Old Trafford.

Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku wa kabiri, umutoza Ole Gunnar Solskjaer wa United yagize ati: "Haraba amakosa. Bazakandagira utugombambari n'udutsinsino, bazatuvuna".

Guardiola yasubije agira ati: "Yarabivuze koko? Mu gihe dufite umupira ku kigero cya 65 ku ijana (65%) cyangwa 70 ku ijana (70%), ibyo twabikora dute? Ibyo birambabaje. Ntabwo ari ko dukina. Ntabwo ari byo".

Si ubwa mbere Guardiola ahakanye ibyo anengwa ko ajya asaba abakinnyi be gukora amakosa yo guca intege abo bahanganye.

Ku mukino w'aya makipe y'abacyeba yo mu mujyi umwe, City niyo ifite imibare iri hejuru mu by'amakosa.

Imibare y'ikigo Opta cyo mu Bwongereza gikora isesengura ku mupira w'amaguru igaragaza ko kugeza aho shampiyona igeze ubu City yakoze amakosa 170, hatarimo kurarira. Mu gihe United yo yakoze amakosa 195.

City kandi yahawe amakarita 38 y'umuhondo n'imwe itukura kugeza ubu, naho United imaze guhabwa 64 n'ane atukura.

Guardiola yagize ati: "Mu myaka 10 ndi umutoza sindatekereza umukino nk'uwo [wo kuvunana]. Nta na rimwe".

Guardiola avuga ko mu mupira w'amaguru amakosa ashobora gukorwa kuko umukino uba wihuta, ariko ko we adashobora kubwira abakinnyi gukora amakosa.

Umutoza Ole Gunnar yavuze ko akazi kaza kuba gafite umusifuzi mu gihe City yakina ibyo kuvunana, ko we nk'umutoza yabwiye abakinnyi uko bakwiye gukina.

Mu Bwongereza, umutoza ashobora guhanirwa kuvuga ku basifuzi mbere y'umukino.

Mu kwa kwezi kwa cumi k'umwaka ushize wa 2018, byabaye kuri Rafael Benítez utoza Newcastle, waciwe ibihumbi 60 by'amapawundi kuko yavuze ku musifuzi Andre Marriner wari ugiye gusifura umukino wa Newcastle na Crystal Palace.

Guardiola yemeje ko ibyo mugenzi we Ole Gunnar yavuze bigamije kotsa igitutu umusifuzi Andre Marriner uri busifure umukino wa none wa United na City.

Yongeyeho ati: "Ariko sinzi ko bimuhira kuko biriya tutabikora".