Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Steph Curry na murumuna we Seth nibo bavandimwe ba mbere bahuye bahanganye kuri NBA Playoff finals Photo GettyImages

Ababyeyi ba Stephen Curry na murumuna we Seth Curry birabagoye kumenya uwo bashyigikira hagati ya bombi kuko amakipe yabo Golden State Warriors na Portland Trail Blazers ari gukina imikino ya nyuma y'irushanwa ry'umupira w'amaboko mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Nibwo bwa mbere abavandimwe babiri bakinira amakipe atandukanye bahuriye ku mikino ya nyuma (Playoffs finals) mu mateka y'irushanwa ry'umupira w'amaboko (Basketball) muri Amerika, NBA.

Amakipe yabo Warriors na Blazers ubu amaze gukina imikino ibiri ku kibuga Oracle Center ca Warriors, indi ibiri izabera kwa Blazers, bagomba gutanguranwa gutsinda imikino ine muri irindwi.

Nyuma y'umukino wa mbere Stephen Curry yatangarije televiziyo y'inkino ESPN ko iyo asakiranye Seth mu kibuga aba yumva yashyiramo aka bukuru, ariko akibuka ko ibyo barimo ari umwuga.

Ababyeyi babo, Dell Curry n'umugore we Sonya Adams Curry bibashimishije ariko banabagoye kumenya uwo bashyigikira amakipe yabo uko ahuye muri iyi mikino ya nyuma.

Batera igiceri

Dell Curry, nawe wakinnye muri NBA mu busore bwe, yabwiye televiziyo y'inkino NBCS ko yumvikanye n'umugore we kujya batera hejuru igiceri kugira ngo bamenye umwambaro (Jersey/maillot) buri umwe ari bwambare, kuko bagomba 'gufana' abana babo bombi.

Ku mukino wa mbere Sonya yambaye umwambaro nimero 31 w'ikipe ya Blazers wa Seth naho Dell yambaye uwa Warriors nimero 30 ya Steph. Uyu ni nawe watsinze ku mukino wa mbere. Ibi ni nako byagenze ku mukino wa kabiri.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Babwiye NBCS ko bishimishije ariko bitanoroshye guhitamo uwo bafana.jpg

Mu mikino isigaye nabwo ngo bazajya babigenza batya kuko yose bazajya kuyireba aho izabera.

Sonya yatangarije NBCS ko bigoye nk'ababyeyi kumenya uko bazitwara kuko bazi neza ko amaherezo abana babo umwe azishima ko yatsinze undi akababara ko yatsinzwe.

Dell Curry avuga ko byaba ari byiza undi mwana we, Seth, new atwaye igikombe cya NBA kuko Steph we amaze gutwara bine(4). Ati "ariko ntawe twashyira hejuru y'undi, hazatsinde ushoboye".

Umuryango w'abakinnyi

Dell Curry yakinnye muri NBA (1986 - 2002) mu makipe anyuranye by'umwihariko

Charlotte Hornets, kugeza ubu niwe mukinnyi wayitsindiye amanota menshi (9,839) mu mateka.

Usibye abahungu be Steph na Seth, mushiki wabo Sydel Curry ni umukinnyi wa Volleyball, naho umugabo we Damion Lee akina na muramu we Steph Curry muri Golden State Warriors.

Naho Seth Curry umugore we Callie Rivers ni umukobwa wa Doc Rivers, uyu yakinnye muri NBA ubu ni umutoza wa Los Angeles Clippers, yatoje kandi Orlando Magic na Boston Celtics.

Muri iyi mikino ya Playoffs, Dell na Sonya Curry bakoze ingendo nyinshi n'indege hagati y'imijyi ya Oakland, Portland, Los Angeles, Denver na Houston bajya kureba abana babo.

Ikinyamakuru NBCS kivuga ko bitabiriye imikino 21 muri 24 amakipe y'abana babo yakinnye muri izi Play-offs.

Dell ati "abantu bose baratubwira bati mugomba kuba munaniwe cyane! Nange nkabasubiza ko numva tuzaryama nk'icyumweru nibirangira".