Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Kompany yari kapiteni wa Manchester City mu mikino yatsindiyemo igikombe cya Premier League, icya FA n'icya Carabao muri uyu mwaka w'imikino

Vincent Kompany avuga ko kujya mu ikipe ya Anderlecht nk'umukinnyi ndetse n'umutoza ari cyo "cyemezo yishimiye cyane kurusha ibindi kandi gishyize mu gaciro" afashe nyuma yo gutangaza ko yasezeye mu ikipe ya Manchester City.

Kompany w'imyaka 33 y'amavuko yashyize umukono kuri kontaro y'imyaka itatu muri iyi kipe y'iwabo mu Bubiligi, nyuma yaho yari amaze imyaka 11 muri Manchester City, umunani muri yo akaba yaraymaze ari kapiteni w'iyi kipe.

Intsinzi ya Manchester City y'ibitego 6-0 mu mukino wa nyuma w'igikombe cya FA wayihuzaga na Watford, yabaye umukino wa nyuma we muri iyo kipe. Ni ikipe yatwayemo ibikombe birimo bine bya shampiyona ya Premier League na bibiri bya FA.

Mu ibaruwa ifunguye yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook, Kompany usanzwe ari na myugariro w'ikipe y'igihugu y'Ububiligi yavuze ko kuva muri City "atarabyiyumvisha neza".

Yagize ati: "Manchester City yampaye buri kintu cyose. Nagerageje kuyitura uko nari nshoboeye kose".

Mu ibaruwa ya kabiri yatangaje hashize amasaha nyuma yaho, Kompany yatangaje ko yerekeje muri Anderlecht, nuko iyi kipe ivuga ko kuyijyamo kwe kuvuze "igaruka ry'igikomangoma".

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Manchester City yatsindiye igikombe cya Premier League cy'uyu mwaka ku munsi wa nyuma wa shampiyona, ku nshuro ya munani mu mateka ikipe itsindiye shampiyona ya Premier League ku munsi wa nyuma

Kompany, wageze muri Anderlecht bwa mbere afite imyaka itandatu y'amavuko, yagize ati: "Ndashaka gusangiza ubumenyi bwanjye ibisekuru biri imbere by'iyi kipe".

"Muri ibyo, nzanashyira mu mutima w'Ububiligi utuntu ducye tuvuye i Manchester".

Myugariro Kompany yageze muri City avuye mu ikipe ya Hamburg yo mu Budage akina nk'umukinnyi wo hagati ukina asubira inyuma kwugarira, hari mu mwaka wa 2008. Nuko agirwa kapiteni w'iyi kipe nyuma y'imyaka itatu.

Yatsinze igitego cye cya nyuma muri City ubwo yakinaga na Leicester ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa gatanu, ishoti rikaze yateye ari mu ntambwe nka 22 uvuye ku izamu rya Leicester - igitego cyatowe n'ikiganiro cya BBC Match of the Day nk'igitego cy'uyu mwaka w'imikino.