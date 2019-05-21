Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Stephen Curry ni we watsinze amanota menshi muri uyu mukino

Ku nshuro ya gatanu yikurikiranya, Golden State Warriors yageze ku mikino ya nyuma muri NBA nyuma yo gutsinda Portland Trail Blazers umukino wa kane ikaba iya mbere mu gice cy'iburengerazuba.

Ku ntsinzi y'amanota 117 kuri 119 ya Warriors, Stephen Curry ni we watsinze menshi - amanota 37, mu gihe murumuna we Seth Curry yatsindiye ikipe ye Blazers inota rimwe gusa.

Aba bavandimwe ababyeyi babo baherutse gutangaza ingorane bari bafite mu guhitamo uwo bashyigikira hagati y'abana babo bombi.

Stephen Curry na Dreymond Green, kuri uyu munsi batsinze amanota menshi ndetse barusha abandi bakinana gufata imipira itinjiye (rebounds) no gutanga imipira yo gutsinda (assists).

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Stephen Curry (ibumoso) na murumuna we Seth (iburyo). Bwari bwo bwa mbere abavandimwe bahuriye ku mikino ya nyuma ya NBA

Warriors irategereza iyo bizakina imikino ya nyuma mu izatsinda iburasirazuba hagati ya Milwaukee Bucks na Toronto Raptors.

Warriors yageze ku muhigo wari ufitwe na Boston Celtics (1957 - 1966) w'ikipe yageze ku mikino ya nyuma ya NBA inshuro eshanu yikurikiranya.

Steve Kerr, umutoza wa Warriors, yagize ati: "Nizeye ko bitagenda gutyo gusa abantu bakabizirikanaho. Nta kipe yari bwagere ku mikino ya nyuma inshuro eshanu yikurikiranya guhera mu myaka ya za 60, [rero] hari impamvu bitari byaragezweho. Ni ibintu bigoye, bigoye cyane".