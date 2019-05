Se, sewabo na mukuru we bishwe na moto, nawe niyo mukino we

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Michael Dunlop aracyasiganwa kuro moto naho batatu mu muryango we bahitanywe nayo

Mu majyaruguru ya Ireland mu irimbi rimwe hari imva eshatu zegeranye z'izina rimwe; Dunlop.

Joey, Robert na William bapfiriye mu masiganwa kuri moto yubatse izina ryabo akanabahitana. Izina Dunlop rirazwi cyane ku isi muri aya marushanwa.

Habanje kugenda Joey na Robert, hanyuma abahungu ba Robert aribo; William na Michael - uyu wa nyuma we aracyasiganwa.

Nta mwaka urashira mukuru we William apfiriye mu isiganwa hafi y'umurwa mukuru Dublin, Michael ubu agiye gusiganwa mu rindi siganwa muri iki gihugu kuri moto ye igeza ku muvuduko wa 320Km/h.

Kuki atareka ikimaze kwica se, sewabo na mukuru we?

Uwufise ububasha kw’isanamu PAcemaker Image caption William Dunlop - umuvukanyi wa Michael - yapfuye afite imyaka 32 mu kwa karindwi 2018

Kuva mu 2008 izi moto zahitana se, William yagowe cyane no kongera gusiganwa neza muri uyu mukino, hari abibazaga ko ashaka kubireka burundu.

Mukwa gatanu umwaka ushize wa 2018 yanze kwitabira irushanwa rya Isle of Man TT kuko umugore we yari hafi kwibaruka. Gusa ntiyakomeza kwihangana, mu kwa karindwi uwo mwaka ajya mu rindi.

Muri iri siganwa moto ye igira ikibazo tekiniki iri kuvuduka maze iramwirenza imuta kure ntiyarokoka. Yari asize umugore we atwite, ntiyabasha kubona umwana we wavutse hashize amezi abiri.

Ibya se na sewabo

Liam Beckett inshuti y'umuryango wa ba Dunlop. Yafashije Robert kuzamura izina rye hambere, anafasha abahungu be William na Michael kwerekana impano zabo muri uyu mukino, urupfu rwa William rwaramushegeshe.

Ati "Nararebaga avuka gusa ntibyari bikwiye ko anapfa ndeba. Kugenda ari muto kuriya byanteye agahinda. Ariko se hari uwo nabibaza? Twese tuzi ibyago biba bishobora kuba.

Yenda nanjye nakwicuza kuba ndi muri ibi, kuba nkunda cyane aya masiganwa no kubona ibintu nk'ibi biba nanone".

Joey Dunlop niwe wanditse mu mateka y'isiganwa rikomeye rya Isle of Man TT kuko yaritsinze inshuro 26. Ku mwanya wa gatatu ku rutonde hari umwana wa murumuna we, Michael, waritwaye inshuro 18, umwaka ushize yaritwaye gatatu n'uyu mwaka yitezwe kongera.

Joey yasiganwe mu bihugu byinshi atsinda henshi, agize imyaka 48 mu mwaka wa 2000 yaguye mu isiganwa ritazwi cyane ryaberaga muri Estonia, mu mvura moto ye yaramwirengeje imukubita ku biti ntiyasamba.

Image caption William, Robert na Joey bose bahambwe ahantu hamwe ku rusengero rwa Garryduff Presbyterian

Nubwo yari akubye kabiri mu myaka bamwe mubo basiganwaga ukwezi kumwe mbere yo gupfa Joey yatwaye amasiganwa atatu, ijoro ribanziriza urupfu rwe yahisemo kwirarira mu modoka ye aho kurara mu cyumba cya Hotel nziza yateguriwe.

Urupfu rwa Joey rwashenguye abakunda uyu mukino, abantu 50,000 bavuye mu mpera zose z'isi baje kumushyingura.

Bashyingurwa n'umuntu umwe

Revelandi John Kirkpatrick niwe wayoboye isengesho ryo gushyingura Joey. Hashize imyaka yashyinguye umuvandimwe we Robert na nyuma nanone umuhungu we William, bose niwe wabasengeye aho bashyinguye mu irimbi ry'urusengero rw'abaperisebuteriyeni i Garryduff.

Garryduff siyo paruwasi ye Kirkpatrick, ahubwo aza gushyingura aba bantu kuko ari umukunzi ukomeye w'amasiganwa kuri za moto wakuze abona Joey na Robert mu masiganwa.

Ati "Muri uyu mukino ubuzima n'urupfu biregeranye cyane. Maze imyaka 26 ndi umushumba ariko maze no gushyingura abasiganwa kuri moto bagera kuri 30.

Kwa Dunlop honyine maze gushyingura batatu. Ibi niyemeje kubikora kuko nkunda uyu mukino. Ndabyiteguye".

Joey amaze gupfa umuvandimwe we Robert Dunlop wari waravunitse yaragarutse. Nubwo yari yaratwaye aya masiganwa arenga 15 yayakoreyemo impanuka mu 1994 akaboko k'iburyo n'akaguru birangirika cyane maze arahagarika.

Yaje kugaruka mu masiganwa umuvandimwe we amaze gupfa, asanga abahungu be William na Michael nabo bari kuyazamo neza, kugeza mu 2008 Robert n'aba bahungu be babiri bajyaga mu isiganwa rimwe bagahatana.

Umuhungu we yasiganwe se yapfuye

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Joey Dunlop - sewabo wa Michael - yapfuye mu 2000, afite imyaka 48

Rev Kirkpatrick ati "nari mpari byongera kuba, byatangiye Robert atwaye neza nta kibazo tumureba, kugeza ubwo tubonye umwotsi hirya kure, icyo gihe uhita umenya ko hari igikomeye kibaye".

Moto yari ku muvuduko wa 240Km/h yajugunye Robert agwa mu muhanda w'abasiganwa arakomereka bikomeye, ibikomere byamuhitanye iryo joro kwa muganga.

Umugore we Louise ati "Twahise ducura umwijima. Robert ntiyari kuzahagarika gusiganwa. Bwari ubuzima bwe. Ariko kandi yari anabizi ko ari ryo herezo ry'ubuzima bwe".

Robert yapfuye abana be William na Michael bagiye guhaha bategura kandi moto zabo mu isiganwa bari kujyamo bukeye bwabo.

Inshuti n'imiryango barabinginze ngo iri barireke, gusa William we yarabananiye arasiganwa ndetse araryegukana.

Uwufise ububasha kw’isanamu PAcemaker Image caption Abantu babarirwa mu 50,000 birenga nibo bitabye umuhango wo guhamba Joey Dunlop mu 2000

Rev Kirkpatrick ati "yaratsinze ntiyishima, aza mu rugo mu kiriyo. Byari ibihe bikomeye. Wowe wabisobanura ute?".

Ibya mukuru we William byakurikiyeho umwaka ushize mu 2018. Se, sewabo na mukuru we bazize uyu mukino, we ariko yanze kuzibukira kubera ibyo, aracyasiganwa.

Michael yanze kuvuga kuri William

Kuva yapfusha mukuru we kugeza ubu yirinda kuvuga mu itangazamakuru kuri William, ni inde wabimuhora?

Michael yabwiye BBC ko ibyabaye byose ku bantu be yahisemo kubyigizayo agakomeza ibye nka we.

Ati "gusiganwa nibwo buzima bwanjye, moto nicyo kintu nzi. Twiteguye byose".

Uyu musore ubu usigaranye ibendera ry'izina Dunlop avuga ko se na sewabo bubatse izina rikamenywa ku isi ariko hagikenewe ibitugu byo kuriheka.

Ati "nzakomeza guhatana iri zina ndigeze kure kurushaho".

Michael ariko ntasigaye wenyine kuko Gary Dunlop umuhungu wa Joey nawe ubu ari umuhanga mu gusiganwa kuri za moto.

Izina ryabo ryakozwe na moto, hari abavuga ko ari nazo zizarirangiza.