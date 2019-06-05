Roger Federer na Rafael Nadal bagiye guhurira muri 1/2 cya Roland-Garros

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Umusuwisi Roger Federer (ibumoso) n'Umunya-Espanye Rafael Nadal (iburyo)

Ibihangange mu mukino wa tennis ku isi Rafael Nadal na Roger Federer, bagiye guhurira ku mukino wa kimwe cya kabiri cy'irangiza w'irushanwa rya Roland-Garros mu Bufaransa.

Ni nyuma yuko Federer atsinze umusuwisi Stan Wawrinka mu mukino wa kimwe cya kane cy'irangiza ku munsi w'ejo ku wa kabiri, naho Nadal - nimero ya mbere ku isi - agatsinda Umuyapani Kei Nishikori.

Federer, umaze gutwara amarushanwa 20 akomeye ku isi bita Grand Slam, umukino yatsinzemo Wawrinka wamaze amasaha arenga atatu.

Federer w'imyaka 37 y'amavuko, yavuze ko yishimiye cyane kongera kugera kure muri iri rushanwa nyuma y'igihe kinini ataryitwaramo neza.

Amarushanwa atanu akomeye kurusha andi ku isi ya tennis (Grand Slam) aba buri mwaka ni Australian Open, Roland-Garros (mu Bufaransa), Wimbledon (mu Bwongereza) na US Open.

Hari hashize imyaka ine Federer atabasha kwitabira irushanwa rya Roland-Garros kubera imvune. Ikibuga cy'ibitaka rikinirwaho cyakunze kumugora kuko kuva mu mwaka wa 2012, ubu ari ubwa mbere ageze muri kimwe cya kabiri.

Nadal w'imyaka 33 y'amavuko, we iyi ni inshuro ya 12 ageze muri kimwe cya kabiri cya Roland-Garros. Iri rushanwa amaze kuritwara inshuro 11 buri gihe uko yageraga kuri iki cyiciro.

Ku munsi w'ejo ku wa kabiri we yatsinze bitamugoye Nishikori mu gihe cy'isaha imwe n'iminota 51 ndetse yishimiye cyane umukino yakinnye.

Ku wa gatanu, azahura na Federer umaze gutwara iri rushanwa inshuro imwe mu myaka irenga 10 ishize. Izaba ari inshuro ya 39 ibi bihangange muri tennis ku isi bihuye.

Nadal ukomoka muri Espanye amaze gutsinda Umusuwisi Federer inshuro 23, naho Federer inshuro 15 akaba ari zo amaze gutsinda Nadal. Gusa inshuro eshanu baheruka guhura Federer ni we wamutsinze.