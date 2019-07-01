Kevin Durant ‘yagiye’ muri Brooklyn Nets
Icyamamare mu mukino wa Basketball muri Amerika Kevin Durant yatangaje kuri Instagram ko agiye gukinira ikipe ya Brooklyn Nets.
Umunyamakuru w'imikino Adrian Wojnarowski wa ESPN yari yatangaje mbere ko uyu mukinnyi agiye kujya muri iyi kipe ku masezerano y'imyaka ine ya miliyoni $164.
Durant yari amaze imyaka itatu muri Golden State Warriors, ni umukinnyi umaze kuba uwarushije abandi (MVP) muri NBA inshuro ebyiri.
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Ageze muri Warriors iyi kipe yatwaye ibikombe bibiri yikurikiranya bya NBA. Icya gatatu bari kwegukana batsinzwe na Toronto Raptors mu kwezi gushize.
Mu mikino ya nyuma iheruka (Play-offs), Durant yavunitse umutsi w'agatsitsino, ibi bizatuma adakina umwaka utaha wose wa 2019 - 2020.
ESPN ivuga ko Brooklyn Nets biteganyijwe kandi ko igura abandi bakinnyi; Kyrie Irving wa Boston Celtics na DeAndre Jordan wa New York Knicks.