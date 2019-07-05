Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Vincent Kompany yavuye murwi wa Manchester City mu kwa gatanu uyu mwaka aca aja mu murwi Anderlecht nk'umukinyi akongera akaba n'umumenyereza

Umumenyereza mushasha w'umurwi wa Anderlecht, Vincent Kompany, ariko arondera abakinyi muri Kongo mu twigoro two gusubira gukomeza uwo murwi wo mu Bubirigi.

Anderlecht ntiyashoboye kuronka uburenganzira bw'uguhiganirwa ibikombe ku rwego rw'umugabane wa Bulaya mu mwaka uza w'inkino.

Uyu murwi witeguye kugura abakinyi Meschak Elia na Arsene Zola basanzwe bakina muri TP Mazembe muri Kongo.

TP Mazembe iremeza igurishwa ry'abo bakinyi, ariko nta nsiguro itanga. Eka n'umurwi Anderlecht ntaco uratangaza.

Umukinyi Elia w'imyaka 22 asanzwe akina ku ruhande, yaheruka kuja kwimenyereza mu murwi Standard Liege, yaranageragejwe mu murwi Bursaspor wo muri Turukiya, ariko bikaba bitagenze neza.

Asanzwe ari i Cairo mu Misiri mu murwi nserukiragihugu wa Kongo uri mw'ihiganwa ry'igikombe ca Afrika (CAN 2019), witeze gukina na Madagascar mu gice c'umunani gishira ica nyuma.

Bitegekanijwe ko azova i Cairo agenda i Buruseli mu Bubirigi, ivya Kongo muri iryo higanwa birangiye.

Arsene Zola wewe yitezwe i Buruseli ejo ku munsi wa gatandatu nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru vy'Ububirigi.

Zola yavutse ku wa 23 z'ukwa kabiri 1996 nk'uko vyerekanwa ku rubuga ngurukanabumenyi rw'umurwi TP Mazembe.

Haciye imyaka itatu atanguye gukina, akaba yarerekanye ubuhinga bukomeye igihe umurwi TP Mazembe watsindira igikombe c'imirwi yabaye iya mbere muri Afrika mu mwaka wa 2017.

Sibwo bwa mbere umurwi TP Mazembe ugurisha abakinyi mu gihugu c'Ububirigi.

Mu kwa mbere kwa 2017, waragurishije abakinyi Merveille Bokadi, Jonathan Bolingi na Christian Luyinduma mu murwi Standard Liege.

Hari haciye imyaka indwi umurwi Anderlecht uguze abakinyi Patou Kabangu na Bedi Mbenza bompi ibakuye muri TP Mazembe nyene, ariko bikaba bitabagendeye neza.