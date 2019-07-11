Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Frank Lampard ari gutoza ikipe afitemo umuhigo w'ibitego byinshi

Umutoza wa Chelsea mushya Frank Lampard umukino we wa mbere ntabwo yabashije kuwutsinda kuko ikipe ya Bohemians bakinaga bya gicuti yabishyuye mu minota ya nyuma bakanganya.

Rutahizamu Michy Batshuayi ku munota wa munani yatsindiye igitego Chelsea, asonga ishoti rya mugenzi we Robert Kenedy Nascimento ryari rigaruwe n'umunyezamu.

Gusa mu minota ya nyuma y'uyu mukino, Eric Molloy w'iyi kipe yo muri Ireland yatsinze igitego cyo kwishyura birangira banganyije.

Wari umukino wa mbere wa Frank Lampard nk'umutoza muri iyi kipe afitemo umuhigo wo kuba ari we wayitsindiye ibitego byinshi.

Uyu mugabo yakinishije abakinnyi 11 batandukanye buri gice cy'umukino waberaga mu mujyi wa Dublin.

Buri 11 yakinishaga babaga bavanzemo abashya b'imigirigiri n'abafite ubunararibonye.

Igice cya mbere yakinishije abafite ubunararibonye nka Batshuayi, Danny Drinkwater, Cesar Azpilicueta na Pedro bakinana n'abashya bakiri bato nka Marc Guehi, Dujon Sterling na Conor Gallagher.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Michy Batshuayi (iburyo) yamaze igice cy'umwaka ushize yaratijwe muri Crystal Palace

Ku wa kane ushize, Lampard yahawe amasezerano y'imyaka itatu nk'umutoza wa Chelsea avuye mu ikipe ya Derby County yagejeje mu mikino ya nyuma ya Championship bwa mbere ayitoza.

Uyu mugabo wanakiniye Ubwongereza, Chelsea yayikiniye imikino 648 ayitsindira ibitego 211 atwarana nayo ibikombe 11 bikomeye. Yasubiye muri Chelsea gusimbura Maurizzio Sarri wagiye gutoza Juventus.

Chelsea iri kwitegurira imikino y'umwaka utaha w'imikino (2019/20), muri Premier Ligue umukino wa mbere izawukina na Manchester United ku itariki 11 y'ukwezi gutaha kwa munani i Old Trafford.