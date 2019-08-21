FIFA yashyizeho komite yo gusubiza ibintu mu buryo mu mupira wa Misiri
Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi (FIFA) ryashyizeho akanama gashya ko kuyobora umupira w'amaguru mu Misiri, nyuma yaho abagize inteko yari isanzweho beguriye igitaraganya.
Perezida Hani Abou Rida n'abandi bagize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Misiri (EFA) beguye ako kanya ubwo iki gihugu cyari kimaze gusezererwa mu mikino iheruka y'igikombe cy'Afurika yahabereye.
Abagize aka kanama gashya baracyategereje kugenzurwa ku myitwarire na FIFA, ariko bagiye kuba bahise batangira akazi.
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Icyo cyemezo cya FIFA cyatangajwe ku mugoroba w'ejo ku wa kabiri, kikaba kizibye icyuho cyari cyasizwe n'abagize akanama kabanje bari bahise begura.
Bari beguye mu kivunge nyuma yaho Misiri yari yakiriye iyo mikino itunguwe n'Afurika y'Epfo ikayisezerera.
Aka kanama gashya gasabwa gukora akazi ka buri munsi k'ishyirahamwe EFA, ndetse bitarenze mu mpera y'ukwezi kwa karindwi k'umwaka utaha ikazaba yamaze gutegura amatora y'abazayobora EFA.
Nubwo gusezererwa kwa Misiri kwabaye imbarutso yo kwegura kw'abo bayobozi babanje, nubundi bari bakomeje kotswa igitutu.
Ni nyuma y'uko bisubiyeho ku cyemezo cyo gukura umukinnyi Amr Warda mu ikipe y'igihugu kubera impamvu z'imyitwarire.
Abari bagize ako kanama keguye bari barananenzwe kandi kuri bimwe bijyanye n'imyiteguro y'imikino y'igikombe cy'isi cya 2018.
Aba bagiranye amakimbirane n'umukinnyi Mohamed Salah ku bijyanye n'uburenganzira bwo gukoresha ifoto ye.
Abagize akanama gashya kagiye kuyobora umupira w'amaguru mu Misiri barimo na Mohamed Fadl, wari umuyobozi mukuru w'akanama kateguye imikino ya CAN y'uyu mwaka.
Ntabwo bazaba bemerewe kwiyamamaza ku buyobozi bw'ishyirahamwe EFA mu gihe iyi manda yabo izaba imaze kurangira.