Petr Cech yatwaye ibikombe bine bya shampiyona y'Ubwongereza akinra ikipe ya Chelsea

Petr Cech wahoze ari umunyezamu wa Chelsea na Arsenal yahinduye umukino asinya amasezerano n'ikipe y'umukino wa Hockey yitwa Guilford Phoenix akazakina mu izamu.

Cech uturuka mu gihugu cya Repubulika ya Czech, unakunda cyane umukino wa Hockey, yambaye inkweto [zitwa skates] zikinishwa uwo mukino nyuma yo kuwiga kuva yajya mu zabukuru akareka umupira w'amaguru.

Cech w'imyaka 37 yagize ati:

"Ndizera ko nshobora gufasha iyi kipe ikiri nto kugera ku ntego zayo"

"Nyuma y'imyaka 20 y'umupira w'amaguru, ibi bizaba ibihe byiza gukina umukino nakundaga kureba kandi nakinnye ndi umwana."

Cech, wageze mu Bwongereza mu 2004 amaze gushyira umukono ku masezerano yo gukinira ikipe ya Chelsea, yatangiye gufana Guildford Flames ayifata nk'ikipe ye.

Guildford Phoenix ikina mu kiciro cya kabiri cya shampiyona y'umukino wa Hockey mu Bwongereza.

Mu myaka Cech yamaze akina umupira w'amaguru mu Bwongereza, yakiniye igihugu cye inshuro 124, yegukana ibikombe bine bya shampiyona y'Ubwongereza, ibikombe bitanu bya FA Cup, ibikombe bitatu by'igihugu, igikombe kimwe cya Champions League n'igikombe cya Europa League.

Azaba umunyezamu wa gatatu wa Phoenix, kandi azajya yitoza gahunda zo muri Chelsea aho akora, nizibimwemerera.

Nyuma y'itangazo ryo kwemeza amakuru, Cech yagiye ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter ejo hashize ku wa Gatatu, aravuga ngo:

"Hari bamwe batekereza ko naba nahinduye akazi. Oya ntabwo nagahinduye."

"Ku bw'amahirwe, akazi kanjye muri Chelsea ntikambuza gukina [hockey] mu gihe cyanjye cyo hanze y'akazi, umukino nakunze nkiri umwana kandi maze imyaka myinshi nkina. Nkiri umukinnyi wabigize umwuga mu mupira w'amaguru sinashoboraga gukina [hockey] kubera impmavu zumvikana ariko ubu nabishobora."

Umutoza wa Guilfford, Andy Hummings yagize ati:

"Gusinyisha Petr ni ibintu bikomeye cyane kuri Phoenix, ni umugabo mwiza witoza cyane kandi ndumva nshaka kumubona akina bwa mbere."

Guildford Phoenix izakina na Swindon Wildcats 2 ku Cyumweru mu muri shampiyona ya Hockey mu Bwongereza izwi nka National Ice Hockey League.

Abandi bakinnyi b'umupira w'amaguru bahinduye siporo

Paolo Maldini, Ivan Perisic, Fabien Barthez na Gabriel Batistuta bose bagerageje indi mikino nyuma yo guhagarika umupira w'amaguru

Paolo Maldini - tenisi

Maldini wari kapiteni w'Ubutaliyani yakinnye mu irushanwa rya Tennis rya Aspria Tennis Cup, muri ATP Challenger ari kumwe na Stefano Landonio ariko batsinzwe 6-1 6-1 na Tomasz Bednarek ari kumwe na Dutchman David Pel bo muri Polonye mu minota 42 gusa y'umukino.

Tim Wiese, Stuart Tomlinson, Grant Holt - gukirana

Wiese wahoze ari umunyezamu w'ikipe y'igihugu y'ubudage yakinnye no mu mikino yo gukinara izwi nak WWW i Munich ku itariki ya gatatu z'ukwa 11 muri 2016 aranatsinda. Tomlinson wahoze akinira ikipe ya Burton na Port Vale yahawe amasezerano yo gutoza abakiri bashya mu mukino muri WWE, ariko yaba we cyangwa Wiese nta ntumwe wagiye mu irushanwa ryaciye kuri televiziyo. Holt wahoze ari rutaha izamu w'ikipe ya Norwich yatsinze umukino we wo gukirana igihe yari asigaye ari wenyine uhagaze mu ikirana ry'abagabo 40 mu kizwi nka Roya Rumble atsindira igikombe cyiswe Crusher Mason Memorial Trophy.

Ivan Perisic - volleyball yo ku mucanga

Uyu mukinnyi wo gahati wa Barcelona ukomoka muri Croatia yarangije irushanwa rya Porec Major Tournament ry'abakinnyi babigize umwuga muri Volleyball yo ku mucanga ari kumwe na Niksa Dellorco. Ariko batsinzwe na Alvaro Morais Filho ari kumwe na Saymon Barbosa mu mukino wabo wa mbere.

Jerzy Dudek, Santiago Canizares, Fabien Barthez - gusiganwa kuri moto

Dudek na Barthez barangije isiganwa rya moto ry'amasaha 24 mu gihe mugenzi wabo w'umunyezamu Canizares yagize impanuka mu modoka ye ya Suzuki mu isiganwa rya Sierra Moreno Rally.

Leon McKenzie & Curtis Woodhouse - iteramakofi

McKenzie wakiniye ikipe za Peterborough na Norwich yatsinze imikino umunani muri 11 yakinnye mu gihe mugenzi we Woodhouse yatsinze imikino 24 muri 31 yakinnye ndetse anatsindira umudari w'abakina bafite ibiro bicye mu Bwongereza.

Gabriel Batistuta - polo

Batistuta wakiniye ikipe ya Fiorentina nka rutahizamu, yagiye mu zabukuru kubera imvune yari afite ku gatsitsino ariko ajya mu mukino wa polo muri 2009.

Bixente Lizarazu - Jiu-jitsu

Lizarazu yatwaye igikombe cy'isi ari kumwe n'ikipe y'Ubufaransa anatwara icya Champions League akinira Bayern Munich, nyuma atangira gukina Jiu-jitsu, aho yanatsinze irushanwa ry'uburayi.

Clive Allen - American football

Mu 1997, Allen wahoze akinira Tottenham yakiniye ikipe ya London Monarchs mu Burayi mu mukino w'intoki ukunzwe cyane muri Amerika witwa American Football (NFL) mu irushanwa ryatangiye mu 1991 kugeza mu 2007.

Gary Lineker - cricket

Lineker wakiniye igihugu cy'Ubwongereza na Tottenham nka rutahizamu, yakinnye mu irushanwa rya cricketi rya MCC mu 1992 mu mukino wabahuje n'Ubudage i Lord's.