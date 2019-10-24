Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Lionel Messi

Lionel Messi yaraye abaye umukinnyi wa mbere utsinze mu marushanwa ya Champions League 15 yikurikanya ubwo Barcelone yatsindaga bigoranye Slavia Prague.

Uwo mukino wabereye ku kibuga cya Slavia Prague, Barcelone yawutsinze ku bitego 2 - 1.

Kapiteni Messi ni we wafunguye amazamu ku munota wa gatatu w'umukino nyuma yo guhererekanya na Arthur.

Slavia Prague ifite igikombe cya shampiyona yo muri République Tchèque, yaje kwishyura icyo gitego gitsinzwe na Jan Boril ku mupira yari aherejwe na Lukas Masopust.

Ariko Barcelone yaje gushyiramo icya kabiri ku mupira w'umuterekano watewe na Messi, ugakorwaho na Luis Suarez ndetse ukanakorwaho n'umukinnyi Peter Olayinka wa Prague wananditsweho icyo gitego.

Ubu Barcelone iyoboye urutonde rwa shampiyona ya Espanye izwi nka La Liga, imaze gutsinda imikino itandatu yikurikiranya mu marushanwa yose.

Uwufise ububasha kw’isanamu EPA Image caption Barcelone isa nkaho yari yizeye ko igiye gutsinda uwo mukino biyoroheye nyuma y'igitego cya mbere cyinjijwe na Messi

Gutsinda Slavia Prague kwatumye Barcelone ikomeza kuyobora iryo tsinda F n'amanota arindwi mu mikino itatu, ikaba irusha Inter Milan na Borussia Dortmund amanota atatu.

Ayo makipe yandi yombi yahuriye ku kibuga San Siro cya Inter Milan mu wundi mukino wo muri iryo tsinda, Inter Milan yatsinze Borussia Dortmund ibitego 2 - 0.

Nubwo ubu amaze gutsinda mu marushanwa ya Champions League 15 yikurikiranya, Messi ntabwo arashyikira Ryan Giggs wakiniye Man United ufite umuhigo wo gutsinda mu marushanwa 16 ya Champions League.