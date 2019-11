Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters Image caption Chelsea ubaye umugwi ugira 3 muri kahise ka Chamoins League mu Bwongereza, uduze uva ku mwenda w'ibitego bitatu, ukivyukiranya ntutsinde. Ubaye kandi uwa mbere kuva bishikiye Liverpool muri 2005 ( 3-3 na AC Milan)

Ibitego 8, penarite 2, ikarata zitukura 2, penariti zabo 2 hamwe no kwifashisha ubuhinga bwa none VAR bwunganira umufisuzi, no kubona imigwi yompi yakomeje kwirwanako ngo irushanye, vyatumye urukino rwo ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku kibuga ca Stamford Bridge ruryohera ijisho.

Umunota wa 88 w'urwo rukino, niwo umuntu yovuga ko waje nk'umusozo w'ibihe bitandukanye vyo kutoroherana hagati y'iyo migwi ibiri, aho Noussair Mazraoui wa Ajax yatera umunyaku mure mure ariko ntiyinjiza barawutangira.

Kuki None? Mu bisanzwe ni umukinyi w'inyuma ku ruhande rw'iburyo rwa Ajax yari aje kuraba ko yobabonera igitego mu gihe iyi mirwi yompi yari yagomye kuri bine ku bindi (4-4)

Ariko Ajax yari isigaranye abakinyi icenda.

Aba bakinyi bageze mu kibanza ca kabiri muri Champions League umwaka uheze, si abana na mba, barazi urukino -uwoshaka yobibaza Tottenham - kandi barerekanye urukino ku buryo umwe mu bahoze muri Chelsea yarwise "umwe mu migoroba ya mbere myiza ya Champions League abonye muri Chelsea."

Umumenyereza wayo Frank Lampard, avugako bwari nk' ubusazi, nayo rutahizamu Reece James ati 'ntibibaho', kandi n'ubwo Lampard ashobora kuba yakuye umugwi wiwe ku mangetengete yo gutsindwa bakaronka ibitego vyari kubashikana kw'isonga ry'urutonde, ni urukino rwarimwo buri kintu cose.

'Ingingo imwe yahinduye vyose'

Ajax ntirigera itsindwa na rimwe umukino wa European Cup/Champions League ku butaka bw'Ubwongereza kandi ntibari biteguye gutakaza iryo teka.

Baronse ibitego 2 vyikurikiranya, igihe Tammy Abraham yafasha atabishatse kuguma mw'izamu iwe, igitego cari catewe na Quincy Promes.

Uwufise ububasha kw’isanamu PA Media Image caption ..

Jorginho yashizemwo ikindi gitego baranganya, ariko nticatevye kugomborwa kuko Promes yaciye yinjiza penariti ateje umutwe, hongerako ico biyinjije kubera umunyezamu Kepa Arrizabalaga - bituma barangiza igice ca mbere c'urukino Ajax imaze kuronka 3-1, kandi batari barengeje umunyaku umwe bashikanye mw'igori.

Bwabaye ubwa mbere Chelsea ironka ibitego bitatu mu gice ca mbere c'urukino rwa Champions League kuva yabaho.

Lampard yaciye arungika umukinyi w'inyuma ku ruhande rwo hagati James kuruhuka, ariko yishwe n'agatwengo igihe Kurt Zouma yihanukira akava inyuma y'umurongo wo hagati mu kibuga akirukangana umupira gushika hafi y'izamu, yatera umunyaku kigaca hejuru y'igori.

Mugabo rero yariyanse igihe Donny van de Beek yinjiza ikindi gitego catumye Ajax iha Chelsea umwitangirwa munini wa 4-1.

Uyoboye umugwi wa Ajax Erik ten Hag yagize ati: "tuba duhagaze neza, mu kanya ukabona vyose birahindutse"

Ariko ntiyabeshe.

Kapiteni Cesar Azpilicueta yari yateye aturutse hanze imbere gato y'uko ibintu bihinduka

Daley Blind yasimbiye kuri Abraham, umusifuzi Gianluca Rocchi arabihorera urukino rurakomeza, ariko gato Callum Hudson -Odoi yari yinjiye nk' umusubirizi, akubita umupira ku kuboko kwa Joel Veltman.

Abo bakinyi bompi ba Ajax baciye bahabwa amakarata bakurikirana mu kiringo kitarenze umunota mu gice ca mbere c'urukino.

Baboneye rimwe ikarata zitukura.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Abakinyi ba Ajax beretswe ikarata zitukura ubwa mbere Champions League

Ajax yasigaranye akakinyi icenda, nayo Chelsea yari isigaye ikeneye igitego kimwe.

Ten Hag yagize ati: "Sivyo. yawukozeko?, ariko none ukuboko kwiwe akugire ate? Ntawo yakozeko, ntiyari akwiye ikarata, ariko dutegerezwa kuvyakira uko.

"Uwariwe wese yohava yibaza uko abirabiye aho ari canke kuri tereviziyo. Twari twitwaye neza ariko biratubabaje kubona ingingo imwe ihindura ibintu vyose"

'Nta yindi minsi myinshi nshobora kugereranya n'uyu'

Image caption Ajax iri hejuru ku rutonde

Ariko muri Ajax ntibacitse intege n'ubwo bari basigaranye abakinyi 9 mu kibuga.

Nayo Chelsea bagize utwigoro 21 mu gice ca kabiri c'urukino, bituma baba umugwi wa mbere wo mu Bwongereza inyuma ya Liverpool mu 2005, uvuye inyuma warushijwe ibitego bitatu vyose, ukanganya muri Champions League.

Liverpool ico gihe muri Istambul ariko yatsinze kuri penariti.

Chelsea ndetse yari no kurusha Ajax, ariko Azpilicueta yari agiye kurangiza neza iyo bitaza kuboneka ko yakojejeko akuboko kuri Abraham umusifuzi Rocchi amaze gusuzuma amasanamu ya camera.