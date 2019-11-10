Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Jamie Vardy ubu ni we umaze gutsinda ibitego byinshi kurusha abandi muri Premier League muri uyu mwaka w'imikino

Brendan Rodgers, umutoza wa Leicester City, avuga ko "rwose atari gutekereza ku kwegukana igikombe" nubwo yaraye itsinze Arsenal 2 - 0, igaca kuri Manchester City ikaba iri ku mwanya wa kabiri.

Leicester City, yegukanye igikombe cya shampiyona mu mwaka wa 2015 - 2016, yari yatangiye uwo mukino nabi ihusha amahirwe menshi y'ibitego mu gice cya mbere, mbere yuko Wilfred Ndidi atera ku mutambiko w'izamu mu gice cya kabiri.

Ariko Jamie Vardy yaje gutsinda igitego ku munota wa 68, cyabaye icya 11 cye muri uyu mwaka w'imikino, nyuma yaho Harvey Barnes na Youri Tielemans bari bamaze gusenya ubwugarizi bwa Arsenal.

James Madison yaje gushyiramo icya kabiri cyo gushimangira intsinzi, ku munota wa 75, acishije umupira mu maguru ya myugariro Héctor Bellerin wa Arsenal.

Iyi ntsinzi ivuze ko Leicester City yaciye kuri Manchester City na Chelsea, ikaba ifite amanota 26 mu mikino 12.

Irushwa amanota atanu na Liverpool iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo, ariko ikarusha amanota icyenda Sheffield United iri ku mwanya wa gatanu.

Rodgers yagize ati: "Turi gutekereza ku guteza imbere ikipe no gutuma iba nziza kurushaho kandi niba dushoboye kuzana umupira w'Uburayi hano muri iki gihe nyitoza, ibyo byaba ari byiza".

"...Turi gukora neza cyane. Tuzibanda gusa ku mikinire yacu kugeza hasigaye imikino 10, icyo gihe tuzabe ari bwo twisuzuma".

"Naje hano kugira ngo nkore impinduka kandi nshyireho ikintu dushobora kwizera ko kiramba mu myaka iri imbere".

Hagati aho, Arsenal ubu irarushwa amanota umunani na Manchester City iri ku mwanya wa kane.

Arsenal kandi ubu nta mukino irongera gutsinda wa Premier League kuva yatsinda Bournemouth igitego 1 - 0 ku itariki ya 6 y'ukwezi gushize kwa cumi.