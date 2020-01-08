Uwufise ububasha kw’isanamu AFP Image caption Sadio Mane amaze gutsindira Liverpool ibitego 15 muri shampiyona ya 2019-2020

Sadio Mane ukinira Liverpool yahawe igihembo cy'Ishyirahamwe ry'Umupira w'Amaguru muri Afurika (Caf) cy'umukinnyi mwiza muri Afurika.

Rutahizamu ukomoka muri Senegali yatsinze mugenzi we Mohamed Salah bakinana muri Liverpool ukomoka mu Misiri na Riyad Mahrez wo muri Alijeriya ukinira Manchester City.

Mane w'imyaka 27 y'amavuko, yafashije Liverpool gutwara igikombe cya Champions League muri shampiyona ya 2018-2019 yatsinzemo ibitego 30 mu marushanwa yose.

Kugeza ubu muri iyi shampiyona ya2019-2020 amaze gutsinda ibitego 15, byafashije Liverpool kuba iri ku isonga muri Shampiyona y'Ubwongereza (Premier League) ku kinyuranyo cy'amanota 13.

Mane yagize ati:

"Ndishimye cyane kandi ntewe ishema no gutsindira iki gihembo. Umupira w'amaguru ni akazi kanjye, ndawukunda,"

"Nagira ngi nshimire umuryango wanjye, ikipe y'igihugu, abakozi, ishyirahamwe ry'umupira n'ikipe ya Liverpool. Ni umunsi ukomeye kuri jye."

Mane yaherewe iki gihembo mu mujyi wa Hurghada, mu Misiri ariko yaba Sahal wagitsindiye mu myaka ibiri ishize, cyangwa Mahrez, ntibari bari mu Misiri.

Mane yamye aza muri batatu ba mbere bahatanira iki gihembo mu myaka itatu ishize. Kandi amaze igihe agiteze amaso kugira ngo agere ku muhigo nk'uwa El Hadji Diouf, umukinnyi baturuka mu gihugu kimwe wahoze anakinira Liverpool, wabonye iki gihembo muri 2002.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images Image caption Sadio Mane yafashije Liverpool gutwara igikombe cya Champions League muri 2019

Premier League Yahagarariwe neza mu ikipe y'abakinnyi 11 beza kurusha abandi muri Afurika

Mahrez yatsindiye igihembo kimwe, igitego cyiza kurusha ibindi mu mwaka yatsinze Nijeriya mu mukino wa kimwe cya kabiri cy'irushanwa ry'ibihugu bya Afurika, Afcon.

Salah, Mane na Mahrez bose bari mu ikipe y'abakinnyi 11 ba mbere muri Afurika. BArimo n'abandi benshi bakinira amakipe yo mu Bwongereza nka Joel Matip wa Liverpool, Serge Aurier ukinira Tottenham nad rutahizamu wa Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang.

Abakinnyi 11 ba mbere muri Afurika: Andre Onana (Ajax/Kameruni), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund/Maroke), Kalidou Koulibaly (Napoli/Senegali), Joel Matip (Liverpool/Kameruni), Serge Aurier (Tottenham/Ivory Coast), Riyad Mahrez (Manchester City/Aljeriya), Idrissa Gana Gueye (Paris St-Germain/Senegali), Hakim Ziyech (Ajax/Maroke), Mohamed Salah (Liverpool/Misiri), Sadio Mane (Liverpool/Senegali), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

Umukinnyi Achraf Hakimi, w'imyaka 21, ukinira Borussia Dortmund ku ntizanyo ya Real Madrid, yatsindiye igihembo cy'umukinnyi muto ukomeye kurusha abandi muri Afurika.

Mu cyiciro cy'abagore, rutahizamu wa Barcelona, Asisat Oshoala wo muri Nijeriya, yahawe igihembo cy'umukinnyikazi ukomeye kurusha abandi aza imbere ya Valerenga na rutahizamu wa Kameruni Ajara Nchout ukinira Beijing BG Phoenix na Thembi Kgatlana wo muri Afurika y'Epfo.

Kameruni yatsinzwe ibitego 3-0 mu gikombe cy'isi cy'abagore muri kimwe cy'umunani (1/8) muri 2019, yahawe igihembo cy'ikipe y'igihugu ikomeye kurusha izindi.

Mu cyiciro cy'abagabo, iki gihembo cyahawe Alijeriya yegukanye irushanwa rya Afcon.

Djamel Belmadi, umutoza wa Algeriya wanayihesheje icyo gikombe yahawe igihembo cy'umutoza mwiza kurusha abandi muri Afurika.

Naho Diseree Ellis, utoza Afurika y'Epfo agitwara mu cyiciro cy'abagore.