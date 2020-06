Raheem Sterling asaba ko ubwoko bw'inkehwa buserukirwa mu bamenyereza n'abarongozi ba FA

Raheem Sterling akina muri Manchester City no mu murwi nserukiragihugu w' u Bwongereza

Raheem Sterling, umukinyi rurangiranwa w'umurwi Manchester City be na nserukiragihugu w'u Bwongereza avuga ko mu gihe abirabure bataragira ikibanza gikwiye mu mupira w'amaguru urugamba rwo kurwanya ivangura ataho ruzoshika.

Avuze ivyo inyuma y'urupfu rw'umunyamerika w'umwirabure George Floyd rwatumye no mu Bwongereza abantu ibihumbi n'ibihumbi biha amabarabara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ivanguramoko.

Sterling avuga ko ari nkenerwa ko Abirabure, Abanyaziya hamwe n'izindi nkehwa baserukirwa bikwiye mu nzego nyobozi no mu nzego z'abamenyereza mu mupira w'amaguru mu Bwongereza.

"Ihinduka rikomeye, ni uko abantu bokwubahuka kuvuga mu nama nshingamateka, mu nzego zirongoye imirwi y'umupira w'amaguru mu gihugu, inzego zirongoye umurwi nserukiragihugu, kugira ngo habe impinduka zotanga akaryo ko kuba abamenyereza, atari ku birabure gusa, ariko no ku zindi nkehwa".

"Guha akaryo nyako, atari abamenyereza gusa b'abirabure, ariko n'abo bose bakora no mu bindi bisata. Nibaza ko ari co kibuze hano, si ukuja mw'ibarabara gusa, ni no guha abantu ivyo bafitiye uburenganzira".