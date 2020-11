FIFA yahagaritse Prezida wa CAF Ahmad imyaka itanu

Uwo mugabo asanzwe ari icegera c'umukuru w'urwego nshingwantwaro rwa FIFA, w'imyaka 60, yahamwe n'icaha co kurenga ku mategeko ajanye no kwizigirwa ku kazi, gutanga no kwakira utuganuke, gukoresha nabi ikibanza arimwo hamwe no gukoresha nabi ubutunzi bw'iryo shirahamwe.