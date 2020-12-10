Pierre-Emerick Aubameyang: CAF yamuciye amande kubera ibyo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga

Rutahizamu wa Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, yaciwe amande y'amadolari y'Amerika 10,000 (arenga miliyoni 9Frw) kubera ubutumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ubwo we na bagenzi be bakinana mu ikipe y'igihugu ya Gabon batemererwaga kuva ku kibuga cy'indege muri Gambia bahageze.

Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Gambia (GFF) naryo ryahanwe kubera uruhare ryagize mu byabaye, byatumye abakinnyi ba Gabon barara hasi ku kibuga cy'indege bucya bakina umukino wo gushaka itike yo gukina imikino ya nyuma y'igikombe cy'Afurika mu 2022.