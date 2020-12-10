Pierre-Emerick Aubameyang: CAF yamuciye amande kubera ibyo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga
Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika (CAF) yatanze ibihano bitandukanye kubera kurenga ku mategeko yayo.
Rutahizamu wa Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, yaciwe amande y'amadolari y'Amerika 10,000 (arenga miliyoni 9Frw) kubera ubutumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ubwo we na bagenzi be bakinana mu ikipe y'igihugu ya Gabon batemererwaga kuva ku kibuga cy'indege muri Gambia bahageze.
Itangazo rya CAF rivuga ko "Aubameyang yatangaje ku mugaragaro ibintu bikomeretsa kandi bitesha agaciro, bibangamiye icyubahiro n'isura y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika".
Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Gambia (GFF) naryo ryahanwe kubera uruhare ryagize mu byabaye, byatumye abakinnyi ba Gabon barara hasi ku kibuga cy'indege bucya bakina umukino wo gushaka itike yo gukina imikino ya nyuma y'igikombe cy'Afurika mu 2022.
Ishyirahamwe GFF ryaciwe amande y'amadolari y'Amerika 100,000 (arenga miliyoni 99Frw), ibihumbi 50 muri ayo yabaye ahagaritswe mu gihe Gambia itakongera gukora iryo kosa mu mezi 24 ari imbere.
Biteganyijwe ko GFF ijuririra icyo cyemezo yafatiwe na CAF, ivuga ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Gabon ritamenyesheje Gambia ibijyanye n'ingendo z'ikipe kandi ko hari hari ikibazo kijyanye na Covid-19.
Abategetsi bo muri minisiteri y'ubuzima ya Gambia bashimangiye ko ikipe ya Gabon n'abari bayiherekeje batagaragaje ibyangombwa bisabwa bigaragaza ko badafite Covid-19, ndetse ngo banga gupimwa ubwo bari bageze muri Gambia.