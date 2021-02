Ayavugwa mu mupira w'amaguru : Shawcross, Gibbs, Martinez, Solskjaer, Klopp, Hodgson

Jurgen Klopp ntiyishimiye poritike ya Liverpool ijanye no kugura abakinyi inyuma y'aho mu kwa mbere guheze uyu murwi unaniriwe no kugura umukinyi w'inyuma w'umunya Senegal Kalidou Koulibaly w'imyaka 29 asanzwe akina muri Napoli . (Sun)

Ander Herrera kina hagati muri Paris St-Germain avuga ko amategeko ajanye no kutarenza urugero mw'ikoreshwa ry'amafaranga (Financial Fair Play) azobuza uyu murwi kugura umusatirizi wa Barcelona Lionel Messi ubu afise imyaka 33. (El Larguero via AS)