CPI/ICC: Ni nde agiye gusubirira Fatou Bensouda?

Fatou Bensouda azorangiza ikiringo ciwe mu kwa gatandatu uno mwaka.

BBC yamenye ko umushingwamanza Khan ubu ari umwe mu bantu bane bonyene basigaye barwanira gusubirira uyu munya Gambiya Fatou azorangiza ikiringo ciwe mu kwa gatandatu uno mwaka.

Abandi basigaye harimwo Fergal Gaynor ava Ireland, umunya Esupanye Ferdinand Carlos Castresana hamwe n'umushikirizamanza wo mu Butaliyano Francesco Lo Voi.

Ibihugu bihurikiye muri Sentare Mpuzamakungu Manavyaha (CPI/ICC) barahurira i New York mu masaha ari imbere kuri uyu wa gatanu 12/02/2021 kugira ngo batore umukuru wayo.

Benouda yari arongoye iyo sentare kuva mu 2011, yari yasubiriye umunya Argentina Luis Moreno Ocampo.

U Rwanda n'u Burundi biri mu bihugu bitemera iyi sentare.

Mu kiringo ciwe, Fatou Bensouda yashoboye guca imanza nyinshi gusumba uwo yari yasubiriye, uruheruka rukaba ari urwaciriwe umwe mu ntwazangabo z'inyeshamba za Uganda Dominic Ongwen muri kuno kwezi nyene ku vyaha vyo mu ntambara yagirizwa.