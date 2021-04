Ayavugwa mu mupira w'amakuru ku wa mbere: Fellaini, Kane, Lingard, Salah, Pedri, Thauvin, Cavani

Umumenyereza wa Tottenham Jose Mourinho ariko arondera ingene yogura uwahoze akina hagati mu murwi nserukiragihugu Marouane Fellaini. Uyu mukinyi w'imyaka 33 yahoze akina muri Manchester United igihe yamenyerezwa na Mourinho, asanzwe akina mu murwi Shandong Luneng wo mu Bushinwa kuva avuye Old Trafford mu 2019. (Voetball 24 via Sun)

Umukuru wa Bayern Herbert Hainer avuga ko yizeye neza ko Flick azobandanya amenyereza Bayern Munich . (Sky Sport Germany via Goal)

Paris St-Germain iramaze kuvugana n'abaserukizi ba Mohamed Salah kugira bavugane ingene mu ci riza uyu musatirizi w'imyaka 28 w'umunya Misiri yova muri Liverpool akaja gukinira uyo murwi wo mu Bufaransa. (Telefoot on Twitter - in French)

Umumenyereza wa PSG akaba kandi yahoze amenyereza Tottenham, Mauricio Pochettino, aramaze kuvugana n'umusatirizi wa Tottenham n'umurwi nserukiragihugu w'Ubwongereza, Harry Kane w'imyaka 27 kugira ngo arabe ko yosubira kumwiyegereza mw'ihiganwa ry'Ubufaransa. (Telefoot on Twitter - in French)

Manchester United "irarajwe ishinga cane" no kugura umukinyi w'inyuma wa Villarreal n'umurwi nserukiragihugu wa Espagne Pau Torres w'imyaka 24, akaba kandi ariko aronderwa n'imirwi Bayern Munich na Real Madrid. (AS via Team Talk)