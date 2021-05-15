Ayavugwa mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatandatu: Sancho, Varane, Salah, Konate, Haaland, Andersen
Abegereye umukinyi w'imbere wa Borussia Dortmund Jadon Sancho w'imyaka 21 bafise icizere kinini ko uyu mukinyi mpuzamakungu w'Ubwongereza azoshobora kwimukira muri Manchester United mu ci riza. Uyu murwi wa Premier League witeze gutangura kumusaba ku giciro kiri hagati ya miriyoni 91 na 105 z'amadorari y'abanyamerika. (Eurosport)
Manchester United ishobora kwifashisha umukinyi w'imbere, umwongereza Jesse Lingard w'imyaka 28 kugira ngo ironke amafaranga yo kugura Sancho. (Sun)
Ku rutonde rw'abakinyi bashobora gusubirira umusatirizi wa Paris Saint-Germain, umufaransa Kylian Mbappe w'imyaka 22 harimwo umusatirizi wa Liverpool, umunyamisiri Mohamed Salah w'imyaka 28. (ESPN)
Manchester United iri mu biganiro n'umukinyi w'inyuma wa Real Madrid, umufaransa Raphael Varane w'imyaka 28. (Manchester Evening News)
Manchester United iriteguye gutanga imiriyoni zirenga 56 z'amadorari y'abanyamerika kugira igure Varane muri rino ci. (Mirror)
Umumenyereza wa RB Leipzig, Oliver Mintzlaff yemeje ko amasezerano uyu murwi ufitaniye n'umukinyi w'inyuma, umufaransa Ibrahima Konate w'imyaka 21, asanzwe ari mu baronderwa na Liverpool, afise ingingo imwemerera gushobora kugenda. Uyu murongo uvuga ko umurwi womurondera wotegerezwa gutanga imiroyini hafi 487 z'amadorari y'abanyamerika. (Liverpool Echo)
Manchester City yatanguye kuvugana n'umurwi Sporting Lisbon kugira ngo ishobore kuronka umukinyi w'inyuma, umunya Portugal Nuno Mendes w'imyaka 18. (Mail)
Umumenyereza wa Chelsea Thomas Tuchel yahitishijwemwo kugura umusatorizi wa Borussia Dortmund, umunya Norvege Erling Braut Haaland w'imyaka 20 canke umukinyi w'imbere wa Inter Milan, umubirigi Romelu Lukaku w'imyaka 28. (Express)
Barcelona iriteguye gukora ibishoboka vyose kugira ngo igure Haaland mu ci riza mu kurindira ko itangura kugerageza kugumya umusatirizi wa Argentine Lionel Messi w'imyaka 33. (Sun)
Umukinyi w'imbere wa Chelsea, umunyamerika Christian Pulisic w'imyaka 22 ariyamiriza amakuru avuga ko ashobora kuva muri Chelsea mu ci riza. (ESPN)
Umuserukizi wa Christiano Ronaldo umusatirizi wa Juventus avuga ko uyu mukinyi w'umunya Portugal w'imyaka 36 ata mugambi afise wo gusubira muri Sporting Lisbon mu ci riza. (Record - in Portuguese)
Mu ci riza, Southampton itegura gusaba umurwi Chelsea ko woyiha umukinyi wo hagati, umwongereza Ruben Loftus-Cheek w'imyaka 25 ubu asanzwe akina muri Fulham aho yatijijwe, ku miriyoni 28 z'amadorari y'abanyamerika. (Express)
Leicester iri hafi yo guheraheza amasezerano yo kugura umukinyi wo hagati w'umufaransa Boubakary Soumare w'imyaka 22 akina mu murwi Lille ku miriyoni hafi 28 z'amadorari y'abanyamerika. (Italian journalist Fabrizio Romano, on Twitter)
Umumenyereza wa Crystal Palace yiteze gusezera uyo murwi mu ci riza igihe amasezerano afitaniye nayo azoba arangiye, ariko Frank Lampard yahoze amenyereza Chelsea ntari mu bariko barondera kuzomusubirira. (Times - subscription required)
Arsenal nta nteguro ifise yo kugiriranira ayandi masezerano y'intizo n'umukinyi wo hagati wa Real Madrid umunya Espagne Dani Ceballos w'imyaka 24. (Independent)
Arsenal yitezwe kugura n'imiburiburi abakinyi batanu mu gihe c'igura n'igurisha ry'abakinyi mu ci riza. Bamwe mu bo irondera harimwo umukinyi wo hagati wa Brighton umunya Mali Yves Bissouma w'imyaka 24, hamwe n'umukinyi wo hagati wa Sheffield United, umunya Norvege Sander Berge w'imyaka 23, na bo nyene bashaka kuva muri iyi mirwi. (Football.London)
Icizere ca Tottenham co kugura umukinyi w'inyuma wa Lion, umunya Danmark, Joachim Andersen, yariu amaze umwaka akinira Fulham iyo yari yatijijwe, congerekanye kubera uyu mukinyi w'imyaka 24 avuga ko yipfuza kuguma muri Premier League.(Standard)
Tottenham iripfuza kugura Andersen afise agaciro k'imiriyoni zirenga 28 z'amadorari y'abanyamerika. (Sky Sports)
Barcelona ishobora kurungika abakinyi bashika 14 mu mpera z'ihiganwa ry'uno mwaka harimwo umukinyi w'inyuma, umufaransa Samuel Umtiti w'imyaka 27, hamwe n'umukinyi w'imbere, umunya Bresil Philippe Coutinho w'imyaka 28. (Mundo Deportivo)
Umusatirizi wa Manchester City, umunya Argentine Sergio Aguero w'imyaka 32 ari hafi yo kwinjira muri Barcelona ataco aguzwe mu ci riza - ariko agategerezwa kwemera gukatwa igice kitari gito c'umushahara asanzwe ahembwa. (Sun)
Umunyegori wa Aston Villa, umwongereza Tom Heaton w'imyaka 35, yanse ayandi masezerano, akaba yemeye mu majambo gusa kwinjira muri Manchester United. (Football Insider)