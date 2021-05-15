Ayavugwa mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatandatu: Sancho, Varane, Salah, Konate, Haaland, Andersen

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Abegereye umukinyi w'imbere wa Borussia Dortmund Jadon Sancho w'imyaka 21 bafise icizere kinini ko uyu mukinyi mpuzamakungu w'Ubwongereza azoshobora kwimukira muri Manchester United mu ci riza. Uyu murwi wa Premier League witeze gutangura kumusaba ku giciro kiri hagati ya miriyoni 91 na 105 z'amadorari y'abanyamerika. (Eurosport)

Manchester United iri mu biganiro n'umukinyi w'inyuma wa Real Madrid, umufaransa Raphael Varane w'imyaka 28. (Manchester Evening News)

Umumenyereza wa RB Leipzig, Oliver Mintzlaff yemeje ko amasezerano uyu murwi ufitaniye n'umukinyi w'inyuma, umufaransa Ibrahima Konate w'imyaka 21, asanzwe ari mu baronderwa na Liverpool , afise ingingo imwemerera gushobora kugenda. Uyu murongo uvuga ko umurwi womurondera wotegerezwa gutanga imiroyini hafi 487 z'amadorari y'abanyamerika. (Liverpool Echo)

Barcelona iriteguye gukora ibishoboka vyose kugira ngo igure Haaland mu ci riza mu kurindira ko itangura kugerageza kugumya umusatirizi wa Argentine Lionel Messi w'imyaka 33. (Sun)

Umukinyi w'imbere wa Chelsea, umunyamerika Christian Pulisic w'imyaka 22 ariyamiriza amakuru avuga ko ashobora kuva muri Chelsea mu ci riza. (ESPN)

Umuserukizi wa Christiano Ronaldo umusatirizi wa Juventus avuga ko uyu mukinyi w'umunya Portugal w'imyaka 36 ata mugambi afise wo gusubira muri Sporting Lisbon mu ci riza. (Record - in Portuguese)

Mu ci riza, Southampton itegura gusaba umurwi Chelsea ko woyiha umukinyi wo hagati, umwongereza Ruben Loftus-Cheek w'imyaka 25 ubu asanzwe akina muri Fulham aho yatijijwe, ku miriyoni 28 z'amadorari y'abanyamerika. (Express)

Leicester iri hafi yo guheraheza amasezerano yo kugura umukinyi wo hagati w'umufaransa Boubakary Soumare w'imyaka 22 akina mu murwi Lille ku miriyoni hafi 28 z'amadorari y'abanyamerika. (Italian journalist Fabrizio Romano, on Twitter)

Umumenyereza wa Crystal Palace yiteze gusezera uyo murwi mu ci riza igihe amasezerano afitaniye nayo azoba arangiye, ariko Frank Lampard yahoze amenyereza Chelsea ntari mu bariko barondera kuzomusubirira. (Times - subscription required)

Arsenal yitezwe kugura n'imiburiburi abakinyi batanu mu gihe c'igura n'igurisha ry'abakinyi mu ci riza. Bamwe mu bo irondera harimwo umukinyi wo hagati wa Brighton umunya Mali Yves Bissouma w'imyaka 24, hamwe n'umukinyi wo hagati wa Sheffield United, umunya Norvege Sander Berge w'imyaka 23, na bo nyene bashaka kuva muri iyi mirwi. (Football.London)