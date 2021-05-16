Ayavugwa mu mupira w'amaguru kuri uyu wa Mungu: Zidane, Ancelotti, Messi, Pogba, Holgate, Koulibaly

Iminota 21 iraheze

Umumenyereza wa Everton Carlo Ancelotti n'uwahoze amenyereza Juventus Massimiliano Allegri ni bamwe mu bariko barihwezwa ko bosubirira Zidane mu gihe yova muri uyu murwi. (Sunday Mirror)

Manchester City yabwiwe ko ishobora kugura umusatirizi wa Barcelona umunya Argentina Lionel Messi w'imyaa 33, mu gihe yokwemera kumuhemba ibihumbi 500 vy'ama pawundi ku ndwi ata makori arimwo, ni ukuvuga ibihumbi birenga 700 vy'amadorari y'abanyamerika. (Sun on Sunday)

Liverpool nta mugambi ifise wo kugura umukinyi w'inyuma, umunya Turukiya Ozan Kabak ngo imugumane burundu mu ci riza. Uyu mukinyi w'imyaka 21 yagiye muri uyu murwi mu kwa kabiri uno mwaka ku ntizo avuye muri Schalke . (Sun on Sunday)

Arsenal ifise icizere ko ishobora gutsinda Manchester City, mu rugamba rwo kurondera umwongereza akina ku ruhande rw'inyuma i bubamfu, Ryan Bertrand w'imyaka 31, yiteze kuva muri Southampton mu gihe amasezerano afitaniye nayo azoba arangiye mu mpera z'ihiganwa ry'uwu mwaka. (Mail on Sunday)