Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Pjanic, Camavinga, White, Umtiti, Ronaldo, Mendy, Ryan, Willock

Iminota 13 iraheze

Chelsea ishobora kugerageza gutesha umutwe umukeba wayo wa Londres Arsenal mu kwinjira mu rugamba rwo kurondera kugura umukinyi w'inyuma wa Brighton umwongereza Ben White w'imyaka 23. (Transfer Window Podcast, via Sun)

Tottenham na Barcelona yompi irashaka kizigenza wa Napoli umutariyani Lorenzo Insigne w'imyaka 30 ariko aravyifatamwo neza mw'igihanwa ry'imirwi nserukiragihugu ya Buraya, Euro 20202, ni mu gihe atarashobora gutera igikumu ku masezerano mashasha kubera ayo afitaniye n'umurwi wiwe azorangira mu 2022. (Corriere dello Sport - in Italian)

Umukinyi w'umufaransa akina hagati Eduardo Camavinga w'imyaka 18 aboneka ko vyanka vyakunda ategerezwa kugenda muri rino ci inyuma y'aho ibiganiro hagati y'uyu mukinyi na Rennes ataco bishikiyeko. Hagati aho, uyu murwi nturaronka umurwi wundi n'umwe urondera uyu muyabaga. (Le Parisien - in French)

Umuserukizi wa Cristiano Ronaldo Jorge Mendes ariko arakora uko ashoboye kugira ngo arabe ko amasezerano afitaniye na Juventus yokwongerwako uwundi mwaka, ivyotuma uyu musatirizi wa Portugal w'imyaka 36 abandanya gukina mw'ihiganwa Serie A gushika mu 2023. (Gazzetta dello Sport - in Italian)

Umukinyi w'inyuma wa Sevilla umufaransa Jules Kounde w'imyaka 22 niwe Manchester United guhindukirira mu gihe uyu murwi wa Premier League wonanirwa no kugura mugenwize Raphael Varane w'imyaka 28 asanzwe akina muri Real Madrid. (AS - in Spanish)