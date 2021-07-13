Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Varane, Bellerin, Kane, Haaland, Jesus, Griezmann

Iminota 26 iraheze

Griezmann ashobora kuba ariko arasubira mu murwi yahoze akinira Atletico Madrid , biciye mu kumuguzanya n'umukinyi wo hagati wa Espagne Saul Niguez w'imyaka 26. (Express)

Bayern Munich iriko irarondera uwosubirira umusatirizi wa Pologne Robert Lewandowski w'imyaka 32 ashobora kuba yipfuza kwimukira muri Real Madrid mu ci ry'umwaka uza mu gihe asigaje umwaka umwe gusa mu masezerano afitaniye n'uyu murwi wo mu Budagi. (AS - in Spanish)