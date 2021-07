Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Trippier, Koulibaly, Barella, Areola, Griezmann, Bellerin, Tielemans

Iminota 16 iraheze

Hagati aho, umunyegori wa Liverpool Alisson ari hafi yo gutera igikumu ku masezerano mashasha n'uyu murwi. (HITC via Here We Go Podcast)