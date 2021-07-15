Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Trippier, Koulibaly, Barella, Areola, Griezmann, Bellerin, Tielemans

Iminota 16 iraheze

Everton yatanguye kuvugana n'umukinyi w'inyuma wa Napoli umunya Senegal Kalidou Koulibaly w'imyaka 30, akaba avugwa ko ari umwe mu baronderwa cane n'umumenyereza mushasha Rafa Benitez . (Calciomercato)

Chelsea irashaka guha Borussia Dortmund umusatirizi w'umwongereza Tammy Abraham w'imyaka 23 mu masezerano yoyishoboza kugura umusatirizi wa Norvege Erling Braut Haaland w'imyaka 20. (Mirror)

Hagati aho, umukinyi wo hagati w'aba ba Gunners Joe Willock w'imyaka 21 avugwa ko yoba yabwiye uwu murwi wiwe ko yipfuza gusubira muri Newcastle nk'intizo mu kiringo w'uwundi mwaka w'inkino buca utangura. (Daily Express)

Barcelona isa n'iyamaze gushika ku masezerano yo kurungika umusatirizi wayo w'umufaransa Antoine Griezmann w'imyaka 30 mu murwi wa Atletico Madrid yahoze akinira, maze nawo ukayiha umukinyi wo hagati, umunnya Espagne Saul Niguez w'imyaka 26. (Mail)

Tottenham ni umwe mu mirwi ine ya Premier League yipfuza kugura umusatirizi wa Schalke, umunyamerika Matthew Hoppe w'imyaka 20 yashoboye kwinjiza ibitsindo bitandatu muri uyu murwi wo mw'ihiganwa Bundesliga ry'Ubudagi mu mwaka w'inkino urangiye. (The Boot Room)