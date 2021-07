Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Saul, Locatelli, Haaland, Hudson-Odoi, Coman, Jesus, Ronaldo

Haciye isaha 1

Nta gishasha ku bijanye n'ivya Saul Niguez vyo kuva muri Atletico Madrid akaja muri Barcelona, umuserukizi w'uyu mukinyi w'umunya Espagne w'imyaka 26 akaba ariko aravugana n'imirwi itari mike, harimwo Liverpool na Manchester United ashobora kwimukiramwo. (AS - in Spanish)

Arsenal irashaka kuriha Sassuolo imiriyoni hafi 47 z'amadorari y'abanyamerika zisabwa ku mukinyi wo hagati, umutaliyano Manuel Locatelli w'imyaka 23. (Fabrizio Romano via Sun)

Chelsea "ntirota irekura" mu rugamba rwo kurondera wa musatirizi wa Borussia Dortmund umunya Norvège Erling Braut Haaland w'imyaka 20, n'aho bivugwa ko amahirwe ari make. (Sky Germany - in German)

Aba Blues kandi bemeye gutanga umwongereza akina ku ruhande Callum Hudson-Odoi w'imyaka 20 kuri Bayern Munich kugira ngo uyu murwi wo mu Budagi nawo ushobore kumuha umufaransa na we nyene akina ku ruhande Kingsley Coman w'imyaka 25. (L'Equipe - in French)

Everton kandi ni umwe mu mirwi ibiri, iri kumwe n'umukeba wayo wa Premier League West Ham , imaze kwegera Barcelona kugira ngo irabe ko yoronka umukinyi wayo w'inyuma, umufaransa Clement Lenglet w'imyaka 26. (AS - in Spanish)

Uyu mukinyi w'imyaka 24 asanzwe asigaje imyaka ibiri mu masezerano afitaniye n'umurwi wiwe ari mu baronderwa cane n'uyu murwi wo mw'ihiganwa ry'Ubutaliyano Serie A. (Calciomercato - in Italian)

Juventus iriko kandi irarondera ingene yokwegera umurwi wo mu Bufaransa Paris St-Germain kugira ngo irabe ingene woyitiza umunya Argentina akina hagati Leandro Paredes w'imyaka 27 kugira ngo akine mu kibanza c'umunya Brésil Arthur Melo w'imyaka 24 yavunitse. (La Repubblica via Football Italia)

Uyu mukinyi w'imyaka 23 ari ku giciro c'imiriyoni 41 z'amadorari y'abanyamerika, igiciro Barcelona idashobora kwemera. (AS - in Spanish)

Barca ishobora kandi kwima ikibanza Philippe Coutinho mu murwi mukuru mu gihe yoyanirwa no kugurisha uyu mukinyi akina hagati wa Bresil muri rino ci. (AS - in Spanish)