Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Lewandowski, Ramsdale, Abraham, Werner, Bowen, Pogba, Neves

Iminota 9 iraheze

Chelsea yamaze kuvugana n'umuserukizi w'umusatirizi wa Bayern Munich umunya Pologne Robert Lewandowski w'imyaka 32 mu ntumbero yo kurondera ko yokwimukira i Stamford Bridge. (Bild, via Sun)

Chelsea iripfuza kurekura umusatirizi w'umwongereza Tammy Abraham ngo yinjire mu bakeba bayo Arsenal ku masezerano y'intizo. Tottenham na West Ham nayo nyene iripfuza uyu mukinyi w'imyaka 23. (Sun)

Umusatirizi wa Chelsea umudagi Timo Werner w'imyaka 25 aremera ko ashobora kuva muri Chelsea muri rino ci, akavugwa ko yipfuza gusubira muri Bundesliga, ihiganwa ryo mu Budagi. (90min)

Liverpool irashobora kugurisha umukinyi w'inyuma, umwongereza Nat Phillips w'imyaka 24, umukinyi wo ku ruhande umunya Pays de Galles Harry Wilson w'imyaka 24, umusatirizi w'umubirigi Divock Origi w'imyaka 26, umunya Pays de Galles akina inyuma Neco Williams w'imyaka 20 hamwe n'umuswisi akina hagati Xherdan Shaqiri w'imyaka 29, ikaba yipfuza kwegeranya imiriyoni ziri hagati ya 82 na 96 z'amadorari. (Liverpool Echo)