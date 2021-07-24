Ayavugwa mu mupira w'amaguru: Haaland, Lukaku, Grealish, Kane, Pogba, Mbappe, Camavinga

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Umusatirizi w'umufaransa Kylian Mbappe w'imyaka 22, yabwiye PSG ko atiteze gutera igikumu ku yandi masezerano yomutuma abandanya ayikinira, mu gihe ayo asanzwe afitaniye nayo azorangira mu 2022, akaba yipfuza kuva muri uwu murwi muri rino ci canke iryo mu mwaka uza. (AS - in Spanish)

Barcelona ifise icizere ko, mu gihe umusatirizi wa Portugal Cristiano Ronaldo w'imyaka 36 yova muri Juventus muri rino ci, ko uwu murwi wo mu Butaliyano ushobora kurondera umusatirizi w'umufaransa Antoine Griezmann w'imyaka 30 ku masezerano y'intizo, ashobora kujamwo n'ikigabane co gushobora kumugura. (Sport - in Spanish)

Umumenyereza wa Rangers Steven Gerrard w'imyaka 41 yahoze ari kizigenza wa Liverpool, avuga ko yatangajwe kandi ko yakubiswe n'inkuba igihe yumva amakuru yavuga ko yari gushobora kuba umumenyereza wa Everton imbere y'igenwa rya Rafael Benitez. akavuga ko ivyo ata biri mu migambi. (ESPN)

Liverpool iriko iraraba ingene yoha ayandi masezerano umusatirizi wayo, umunya Misiri Mohamed Salah w'imyaka 29 mu misi mike iri imbere, mu gihe ayo ifitaniye na we azorangira mu ci ryo mu 2023. (Liverpool Echo)