Tokyo 2020: Simone Biles yikuye mu mukino wa nyuma ngo yite ku buzima bwe bwo mu mutwe

Iminota 49 iraheze

Ukuriye ikipe y'Amerika ya Olempike, ndetse n'abandi bakinnyi bagenzi be, bashimye icyemezo cya Biles cyo gushyira imbere kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe.

Ku wa kane yari yitezweho kurwana ku mudari we wo mu mikino ikomatanye, mbere yuko ahatana mu mikino ya nyuma ijyanye no kwicunda no kwinanura mu ntangiriro y'ukwezi kwa munani.